윤건영, 선거사무소 개소식…"이념 아닌 실용으로 충북교육 완성"

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여야 국회의원 축하 속 1000여 명 운집



[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감 예비후보가 9일 청주시에 선거사무소를 열고 본격적인 세몰이에 나섰다.

이날 오후 열린 개소식에는 교육계 인사와 학부모, 지지자 등 1000여 명이 참석해 행사장을 가득 메웠다.

9일 윤건영 충북교육감 예비후보가 개소식에서 인사말을 하고 있다. [사진=윤건영 캠프] 2026.05.09 baek3413@newspim.com

여야 정치권의 축하도 이어졌다.

더불어민주당 송재봉·이강일·이광희·이연희 의원과 국민의힘 박덕흠·엄태영·이종배 의원은 축전과 영상 메시지를 통해 "충북교육 발전에 기여해 달라"고 입을 모았다.

개소식은 지난 4년간 충북교육의 성과와 현장 소통 활동을 담은 영상 상영으로 시작됐다.

이어 이기용 명예 선대위원장과 유재풍 후원회장의 축사, 선대위원장 임명장 전달, 윤 예비후보의 출마 소감 발표 순으로 진행됐다.

특히 학부모·교사·학생 대표가 직접 정책 제안서를 전달하며 교육 현장의 목소리를 전한 점이 눈길을 끌었다.

행사 중 학부모 대표가 윤 예비후보의 운동화 끈을 묶어 주는 퍼포먼스도 이어져 '현장을 발로 뛰는 교육감' 이미지를 부각했다.

윤 예비후보는 출마 소감에서 지난 임기를 강조하며 재선 의지를 분명히 했다.

9일 윤건영 충북교육감 예비후보 선거사무소 개소식에서 학부모 대표가 윤 예비후보의 운동화 끈을 묶어 주고 있다. [사진=윤건영 캠프] 2026.05.09 baek3413@newspim.com

그는 "지난 4년간 아이들만 바라보며 학교 현장에서 답을 찾기 위해 뛰었다"며 "이제 충북교육은 실험이 아니라 완성과 책임의 단계로 나아가야 한다"고 말했다.

이어 "실용·포용·안심·상생의 가치로 앞으로 4년을 채워 가겠다"며 "AI 기반 미래교육, 교육 격차 해소, 안전한 학교, 지역과 함께 성장하는 교육 생태계 구축으로 충북교육 100년의 기틀을 마련하겠다"고 강조했다.

선거 구도에 대해서도 선을 그었다.

윤 예비후보는 "이번 선거는 진보와 보수의 이념 대결이 아니라 아이들의 미래를 누가 더 책임질 수 있느냐의 경쟁"이라며 "이념보다 실용, 갈등보다 포용으로 충북교육의 미래를 열겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com