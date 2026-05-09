[6·3지선 주자] 권기창 국민의힘 공천 확정...안동시장 재선고지 '성큼'

AI 핵심 요약beta
- 권기창 현 안동시장이 9일 국민의힘 경선에서 안동시장 공천 티켓을 확보했다.
- 권 후보는 권광택, 김의승 후보를 제치고 최종 공천 후보로 확정돼 재선 고지에 다가섰다.
- 권 후보는 경선 과정의 당 내 갈등 봉합을 위해 대통합론을 강조하며 본선 압도적 승리를 다짐했다.
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본선서 민주당 이삼걸 후보와 맞대결
[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 권기창 예비후보가 '6·3 지방선거' 국민의힘 안동시장 공천 티켓을 거머쥐면서 재선 고지에 성큼 다가섰다.
권 후보는 이번 국민의힘 경선에서 권광택, 김의승 후보를 제치고 안동시장 공천 후보로 최종 확정됐다.
권 후보는 "오늘의 (경선) 승리는 권기창의 승리가 아니라 안동의 미래를 걱정하고 공정의 가치를 지켜낸 위대한 안동시민과 당원 동지들의 승리"라며 "어려운 과정이었지만 오히려 이 과정을 통해 안동의 민주주의가 한 단계 더 성숙해졌다"고 강조했다.
권 후보는 "이제 경쟁의 시간은 끝났고 통합의 시간이 왔다"고 강조하며 "경쟁을 펼친 권광택, 김의승 후보님의 혜안과 정책은 안동의 소중한 자산"이라면서 "두 분의 공약을 적극 수용해 안동 발전의 밑거름으로 삼겠다"고 '대통합론'을 전면에 내세웠다.
그러면서 권 후보는 경선 과정에서 불거진 당 내 갈등 봉합을 위해 거듭 '대통합론'을 강조하고 "두 후보님, 김형동 의원과 손을 잡고 용광로처럼 뜨겁게 하나 된 '원팀'을 만들겠다"며 "본선에서의 압도적 승리로 안동의 자존심을 세우겠다"고 자신감을 피력했다.
권기창 현 시장이 국민의힘 공천 후보로 확정됨에 따라 이번 '안동시장 선거'는 일찌감치 더불어민주당 공천을 확보하고 표밭을 다지고 있는 이삼걸 예비후보와 맞대결 양상으로 치러질 전망이다.
nulcheon@newspim.com