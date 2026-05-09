민주당 충북·증평 원팀 출정식…"군민 삶 지키는 책임 정치로 승리"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 신용한 충북지사 후보와 이재영 증평군수 후보 등이 9일 증평에서 합동 출정식을 열고 6·3 지방선거 승리를 위한 행보에 돌입했다.
- 이들은 원팀 체제를 강조하며 소통과 신뢰, 협력 중심 정치를 약속했다.
- 민생 경제 회복과 청년 일자리 확대 등을 핵심 과제로 제시하며 현장 중심 정치를 실천하겠다고 밝혔다.
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[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당 신용한 충북지사 후보와 이재영 증평군수 후보를 비롯한 광역·기초의원, 비례대표 후보들이 9일 증평에서 합동 출정식을 열고 6·3 지방선거 승리를 위한 본격 행보에 돌입했다.
이들은 이날 오후 증평에서 열린 출정식에서 원팀 체제를 강조하며 결속을 다졌다.
이들은 공동 서명식과 원팀 선언을 통해 소통과 신뢰, 협력 중심 정치, 군민 중심 행정, 지역 발전 공동 책임을 약속했다.
신용한 충북지사 후보는 민생 경제 회복, 돌봄·복지 강화, 청년 일자리 확대, 균형 발전과 생활 인프라 확충 등을 핵심 과제로 제시하며 공동 대응 의지를 밝혔다.
이재영 증평군수 후보는 "지금 증평은 다시 처음부터 흔들리는 시간이 아니라 군민과 함께 만들어 온 변화를 더 크게 완성해야 할 중요한 시기"라며 "민주당 원팀이 공정한 기회와 기본이 보장되는 사회를 바탕으로 군민의 삶을 지키고 증평의 다음 10년을 책임지는 든든한 힘이 되겠다"고 밝혔다.
이들은 공동 메시지를 통해 "끝까지 포기하지 않고 반드시 승리해 군민의 선택에 결과로 보답하겠다"며 "군민과 가장 가까운 곳에서 듣고 해결하는 현장 중심 정치를 실천하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com