장동혁 "95세 노모도 아는 공소취소"…민주당 직격

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[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 이른바 '조작기소 특검법안'을 둘러싼 공소취소 논란과 관련해 자신의 모친 일화를 언급하며 더불어민주당을 강하게 비판했다. 최근 박성준 더불어민주당 의원이 "국민 상당수는 공소취소 의미를 잘 모른다"는 취지로 발언한 데 대한 반박 성격으로 풀이된다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 장동혁 국민의힘 대표가 8일 오후 서울 중구 프레스센터에서 열린 서울외신기자클럽 초청 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.05.08 photo@newspim.com

장 대표는 9일 페이스북에 "오랜만에 95세 노모를 찾아뵀다"며 "어머니께서 '이재명이 집 팔았다고 거짓말하더니 이제 공소취소한다고 난리'라고 말씀하시길래 공소취소가 무슨 뜻인지 아시냐고 여쭤봤다"고 적었다.

이어 "어머니께서 '너 나 무시하냐'며 화를 내셨다"며 "민주당 박성준 의원이 국민 열에 아홉은 공소취소가 뭔지도 모른다고 해서 물어본 것뿐이라고 말씀드렸다"고 덧붙였다.

앞서 박성준 민주당 의원은 지난 6일 라디오 인터뷰에서 "시민들에게 공소취소가 무엇인지 물어보면 10명 중 8~9명은 정확히 모른다"는 취지로 발언한 바 있다. 장 대표는 이를 겨냥해 민주당의 국민 인식을 비꼰 것으로 보인다.

장 대표는 이날 호르무즈 해협 인근에서 발생한 한국 벌크선 'HMM 나무호' 화재 사건과 관련해서도 정부 대응을 문제 삼았다.

장 대표는 "정부가 피격 가능성을 염두에 두고 철저히 대비해도 부족할 상황인데, 아닌 것으로 결론 내릴 준비부터 하는 것처럼 보인다"며 "도대체 무엇이 그렇게 두려운 것이냐"고 주장했다.

이어 정부의 대이란 외교 기조를 언급하며 "미국과 전쟁 중인 이란에 50만 달러를 지원했고, 미국과는 대화도 제대로 하지 않으면서 이란에는 특사까지 보냈다"며 "이란이 북한과 가까운 관계라는 것은 널리 알려진 사실이다. 혹시라도 약점 잡힌 일이 있는 것 아니냐"고 비판했다

장 대표는 또 이재명 대통령이 과거 성남시장 시절 SNS에 올렸던 '천안함 잠수함 충돌' 관련 게시물을 다시 언급하며 "이러다 나무호 화재도 잠수함과 충돌했다고 하는 것 아니냐"고 비판 수위를 높였다.

min72@newspim.com