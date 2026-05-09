인천 백령도 인근 해상서 불법조업 중국 어선 2척 나포

AI 핵심 요약beta
- 중부지방해양경찰청이 8일 중국어선 2척을 나포했다.
- 서해 NLL 3km 침범해 백령도 인근에서 불법조업했다.
- 나포 어선서 심정지 선원 1명이 발견돼 이송 중 사망했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =서해 북방한계선(NLL)을 침범해 인천 백령도 인근 해상에서 불법 조업을 하던 중국어선 2척이 해양경찰에 나포됐다.
해경은 나포한 어선에서 심정지 상태의 선원 1명을 발견, 인천의 병원으로 긴급 이송했으나 숨졌다.
중부지방해양경찰청 서해5도특별경비단은 영해 및 접속수역법 위반 혐의로 중국어선 2척을 나포했다고 9일 밝혔다.
해경에 나포된 중국 어선 2척은 전날 오후 8시께 서해 북방한계선(NLL)을 3km가량 침범한 인천시 옹진군 백령도 북서방 해상에서 불법조업을 한 혐의를 받고 있다
해경은 NLL을 침범한 불법조업 어선들을 발견하고 해군과 합동 작전을 벌여 백령도 북서방 14.8km 해상에서 이들 중국 어선 2척을 나포했다.
해경은 나포한 중국 어선에서 호흡과 의식이 없는 심정지 상태의 40대 중국인 선원을 발견, 심폐소생술(CPR)을 하면서 병원으로 이송했으나 끝내 숨졌다.
해경은 A씨가 술을 많이 마셨다는 다른 선원들의 진술을 토대로 구체적인 사망 경위를 조사할 예정이다.
해경 관계자는 "중국인 선원의 사망 사실을 중국 측 영사기관에 통보했다"며 "압송한 선원들을 대상으로 불법조업 경위 등을 조사할 것"이라고 말했다.
hjk01@newspim.com