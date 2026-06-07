KT, 광화문광장서 월드컵 거리응원 연다

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붉은악마·대한축구협회와 3차례 응원전…대형 미디어월 생중계

갤럭시S26·여행상품권 경품 제공…전국 매장 응원 프로모션 진행

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = KT가 대한축구협회와 붉은악마와 함께 서울 광화문광장에서 2026 월드컵 거리응원 행사를 개최한다. 응원 문화 확산과 함께 다양한 고객 혜택 프로모션도 마련했다.

KT는 오는 12일과 19일, 25일 광화문광장에서 월드컵 예선전 거리관람 행사를 진행한다고 7일 밝혔다. 이번 행사는 KT의 월드컵 응원 캠페인 '우리 모두 다 같이. 응원을'의 일환이다.

KT임직원이 서울 종로구 광화문에서 월드컵 거리관람 행사와 고객 혜택 프로모션을 알리고 있다. [사진=KT]

KT는 JTBC와 협력해 KT광화문빌딩 웨스트에 설치된 대형 미디어월을 통해 경기를 생중계한다. 현장에서는 시민들이 온·오프라인으로 접수한 응원 메시지와 영상을 송출하고, 해당 메시지는 멕시코 현지에 있는 축구 국가대표팀에도 전달할 예정이다. 응원가 공연과 체험부스 등 부대 행사도 함께 운영한다.

KT는 월드컵을 기념해 다음 달 19일까지 '힘찬 응원, 꽉찬 혜택' 프로모션도 진행한다. 전국 KT 매장 방문 고객에게 국가대표 응원 굿즈를 선착순 제공하며, 응원 메시지를 남긴 고객에게는 추첨을 통해 갤럭시S26 등 경품을 증정한다.

또 서울 광화문·강남·홍대와 전국 주요 도시의 KT 플래그십 매장에서는 응원 포토존과 미니 축구 게임 이벤트를 운영한다. KT 상품 가입 고객을 대상으로 여행상품권과 이강인 선수 친필 사인 유니폼 등 경품 이벤트도 마련했다.

김동훈 KT 홍보실 전무는 "시민들이 안전하고 편리하게 월드컵을 즐길 수 있도록 준비했다"며 "거리응원과 다양한 고객 혜택을 통해 새로운 응원 문화를 만들어가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com