호반건설, 군포 금정3구역 재개발 수주…공사비 2300억

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지상 35층·656가구 조성

GTX-C 수혜 기대

인근 군포10구역 이어

정비사업 포트폴리오 확대

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 호반건설이 경기 군포시 금정3구역 재개발사업의 시공권을 확보했다. 군포10구역에 이어 금정3구역까지 수주하면서 군포를 비롯한 수도권 도시정비사업 확대에 속도를 낸다.

호반건설 '금정3구역 재개발 정비사업' 투시도 [자료=호반건설]

호반건설은 금정동 766번지 일원에서 추진되는 금정3구역 재개발 정비사업의 시공사로 선정됐다고 27일 밝혔다.

이번 사업은 지하 4층~지상 35층, 6개동에 아파트 656가구와 부대복리시설을 조성하는 프로젝트다. 총공사비는 약 2300억원이다.

금정3구역은 지하철 1·4호선 환승역인 금정역을 비롯해 군포역과 산본역을 이용할 수 있다. 향후 수도권광역급행철도(GTX)-C노선이 개통되면 광역교통망도 개선될 전망이다. 금정나들목(IC)이 가까워 서울과 수도권 주요 지역으로 이동하기도 편리하다.

군포양정초와 군포중, 금정중, 군포고가 인접해 있으며 평촌과 산본 학원가도 이용할 수 있다. 한얼공원과 당동공원, 금정제일어린이공원 등 녹지공간과 군포시청, 대형마트 등 생활편의시설도 가깝다.

사업지가 위치한 산본과 금정 일대에서는 대규모 도시정비사업이 추진되고 있다. 호반건설은 2018년 수주한 군포10구역에 이어 금정3구역 시공권까지 확보하며 군포 지역 도시정비사업 포트폴리오를 넓혔다.

호반건설 관계자는 "금정3구역은 우수한 입지와 미래 성장 가능성을 갖춘 군포의 핵심 정비사업지"라며 "축적된 도시정비사업 수행 경험과 기술력을 바탕으로 사업을 안정적으로 추진하고 차별화된 상품과 설계를 적용해 군포를 대표하는 브랜드 단지를 조성하겠다"고 말했다.

호반건설은 지난해 서울 중구 한국프레스센터에 서울사업소를 개소한 이후 서울과 수도권을 중심으로 도시정비사업 수주를 확대하고 있다. 올해 경기 안산 고잔연립6구역 재건축사업과 면목역6의3·4·5구역 가로주택정비사업을 잇달아 수주했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 호반건설이 시공권을 확보한 사업은 무엇인가요?

A. 호반건설은 경기 군포시 금정동 766번지 일원에서 추진되는 금정3구역 재개발 정비사업의 시공사로 선정됐습니다.

Q. 금정3구역 재개발사업의 규모는 어느 정도인가요?

A. 지하 4층~지상 35층, 6개동에 아파트 656가구와 부대복리시설을 조성합니다. 총공사비는 약 2300억원입니다.

Q. 금정3구역의 교통 여건은 어떤가요?

A. 지하철 1·4호선 환승역인 금정역과 군포역, 산본역을 이용할 수 있습니다. 향후 수도권광역급행철도(GTX)-C노선이 개통되면 광역교통망이 더욱 개선될 전망이며 금정나들목(IC)도 가깝습니다.

Q. 주변 교육·생활 인프라는 어떻게 구성돼 있나요?

A. 군포양정초와 군포중, 금정중, 군포고가 인접해 있으며 평촌과 산본 학원가를 이용할 수 있습니다. 한얼공원과 당동공원 등 녹지공간과 군포시청, 대형마트 등 생활편의시설도 가깝습니다.

Q. 호반건설의 도시정비사업 수주 현황은 어떤가요?

A. 호반건설은 2018년 군포10구역을 수주한 데 이어 금정3구역 시공권까지 확보했습니다. 지난해 서울사업소를 연 뒤 서울과 수도권에서 수주를 확대해 올해 안산 고잔연립6구역 재건축사업과 면목역6의3·4·5구역 가로주택정비사업도 수주했습니다.

chulsoofriend@newspim.com