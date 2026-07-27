홍해 봉쇄에 사우디 원유수급 비상…산업부, 긴급 점검회의

AI 핵심 요약beta
- 산업통상부가 27일 정유·해운업계와 원유 수급 점검회의를 열었다
- 사우디 얀부항 등 홍해 해상 수송로 리스크 고조됐으나 단기 수급 우려는 낮다
- 정부는 우회 수송로·대체 물량·비축유 스와프 등 원유 공급망 비상대책을 준비했다
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"7~8월 100%…9월 90% 이상 확보"
"홍해 위험요소 발생…대비책 마련"
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 홍해가 봉쇄 우려가 높아지면서 정부가 대책을 점검하고 나섰다.
홍해 항로를 이용하고 있는 사우디 원유 수급에 차질이 불가피할 전망이다.
산업통상부는 최근 중동 지역 긴장 재고조 및 홍해 통항 리스크 확대에 대응해 27일 양기욱 산업자원안보실장 주재로 정유업계 및 해운업계와 함께 '원유 수급상황 점검회의'를 개최했다.
이번 회의는 사우디아라비아의 주요 원유 수출 터미널인 홍해 얀부항을 포함한 주요 해상 수송로의 리스크가 고조됨에 따라 국내 원유 도입선 영향을 면밀히 평가하고, 비상 수급대책을 점검하기 위해 마련됐다.
현재 국내 도입원유는 7~8월 전년 대비 100%를 초과해 확보했고, 9월 도입분 역시 90% 이상 차질없이 확보하고 있는 단계로 당장의 수급 우려는 낮은 상황이다.
다만, 사우디 얀부항을 통한 유조선이 홍해 통항시 위험요소가 발생할 우려가 있어, 원유 공급망의 리스크에 대한 대비책 마련이 필요한 상황이다.
정부와 정유·해운업계는 실시간 상황 공유체계를 가동하는 한편, 수에즈 운하, 수메드 파이프 등을 통한 우회 수송로 협의, 비중동산 대체물량 확보에 총력을 다하고, 원유 스와프 제도도 유사시 즉시 시행 가능하도록 준비하고 있다고 밝혔다. 아울러, 원유 수급 위기경보 체계도 면밀히 점검해 필요시 상향 조정할 예정이다.
이날 회의에서 양기욱 실장은 "위기상황 발생시, 비축유 스와프 제도 즉시 시행 등 가용한 모든 정책역량을 총동원할 예정"이라며 "중동상황 변화를 실시간 모니터링하면서 국민 생활과 우리 경제에 차질이 없도록 정유업계와 해운업계도 최선의 노력을 다해줄 것"을 당부했다.
dream@newspim.com