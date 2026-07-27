SKT, AI 활용 사례 공모전 개최…상금 1000만원

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 27일부터 AI 프롬프트 공모전을 개최했다
- 일상·업무 활용 사례를 Life AX·Work AX 분야로 나눠 14세 이상 누구나 참여 가능하다
- 8월20일 수상자 발표 후 고객 의견 반영한 미디어아트 전시를 을지로 T타워에서 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 고객이 직접 참여하는 'AI 프롬프트 공모전'을 개최한다. 27일부터 다음달 10일까지 진행되는 이번 공모전은 AI를 일상과 업무에서 활용한 사례와 이를 가능하게 한 프롬프트를 제출받는 방식으로 운영된다.
공모전은 'Life AX'와 'Work AX' 두 분야로 나뉜다. Life AX는 일상 속 문제 해결 사례를, Work AX는 업무·학습 생산성 향상 사례를 모집한다. 만 14세 이상이면 통신사 가입 여부와 관계없이 누구나 참여할 수 있으며, SKT 뉴스룸 신청 페이지를 통해 지원하면 된다.
심사 결과는 8월 20일 발표된다. 대상 2명, 금상 4명, 은상 6명, 참가상 약 400명에게 총 1000만 원 상당의 SK상품권과 네이버포인트가 지급될 예정이다.
SKT는 8월 중 고객 의견을 반영한 미디어아트 전시도 진행한다. AI 빅데이터 기반 설문을 통해 수집한 고객 의견을 분석해 을지로 T타워에 전시할 계획이다.
최종복 SKT 미디어Comm실장은 "AI 전환과 고객 가치 혁신은 고객과 함께할 때 더욱 의미 있는 변화로 이어질 수 있다"며 "앞으로도 고객의 다양한 경험과 목소리를 서비스와 콘텐츠에 적극 반영하며 고객과 함께 더 나은 변화를 만들어가기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.
origin@newspim.com