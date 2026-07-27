신한투자증권, 블록체인 네트워크 '캔톤' 운영사 디지털에셋에 투자

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 27일 디지털에셋의 캔톤 네트워크 펀딩 라운드에 투자자로 참여했다
- 이번 투자는 a16z crypto가 주도한 3억5500만달러 규모로 신한투자증권과 신한벤처투자가 공동 투자했다
- 신한투자증권은 이번 투자를 계기로 캔톤 네트워크 협력과 국내 기관투자자 디지털 자산 활용 기반을 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 27일 규제 금융시장을 위해 설계된 블록체인 네트워크 '캔톤 네트워크(Canton Network)'의 운영사인 디지털에셋(Digital Asset)에 투자자로 참여했다고 밝혔다.
회사에 따르면 이번 투자는 앤드리슨 호로위츠(Andreessen Horowitz)의 크립토 전문 펀드인 a16z crypto가 주도한 3억5500만 달러 규모의 펀딩 라운드에 참여하는 방식으로 진행됐다. 신한투자증권과 신한벤처투자가 공동 투자했다.
디지털에셋은 2014년 설립된 블록체인 기술 기업으로, 금융기관을 위한 프라이버시 블록체인 네트워크인 '캔톤 네트워크'를 운영하고 있다. 캔톤 네트워크는 기관급 프라이버시를 지원하는 퍼블릭 레이어 1 블록체인으로, 자산과 애플리케이션, 규제 워크플로우를 온체인 환경으로 이전하면서도 금융권이 요구하는 프라이버시와 컴플라이언스, 상호운용성을 동시에 구현할 수 있는 인프라로 평가받고 있다.
특히 지난 6월에는 신한투자증권, 신한자산운용과 디지털 자산 및 토큰화 분야 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하는 등 신한금융그룹과의 협력을 확대하고 있다.
신한투자증권 관계자는 "이번 투자는 규제 금융기관이 안심하고 활용할 수 있는 블록체인 인프라에 대한 신한금융그룹의 관심과 확신을 보여주는 사례"라며 "캔톤 네트워크의 프라이버시와 컴플라이언스 역량을 높이 평가하고 있으며, 아시아 지역 기관 투자자들의 디지털 자산 시장 참여를 뒷받침할 수 있는 글로벌 인프라 구축에 함께하게 되어 뜻깊게 생각한다"고 말했다
유발 루즈(Yuval Rooz) 디지털 에셋 공동창업자 겸 CEO는 "신한투자증권의 투자자 합류는 디지털에셋과 캔톤 네트워크의 아시아 시장 확장에 중요한 이정표가 될 것"이라며 "규제 금융기관이 프라이버시와 컴플라이언스를 유지하면서도 공유 네트워크를 활용할 수 있는 인프라에 대한 시장의 수요를 다시 한번 확인하는 계기가 됐다"고 전했다.
신한투자증권은 이번 투자를 계기로 캔톤 네트워크 생태계와의 협력을 한층 확대하고, 국내 기관투자자들의 디지털 자산 활용 기반 마련에도 적극 나설 계획이다.
rkgml925@newspim.com