LG U+, 10월 17일 순직 소방관 추모 러닝 행사

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스와 소방청이 10월 17일 추모런을 연다.
- 순직 소방관을 기리고 유가족을 지원하는 행사다.
- 참가비 전액은 소방가족 지원에 쓰인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 소방청과 함께 오는 10월 17일 세종중앙공원에서 'U+119 메모리얼런 2026'을 개최한다. 순직 소방관을 추모하고 유가족을 지원하기 위한 행사로 올해 2회째다.
참가자들이 납부한 참가비는 전액 순직 소방가족 지원에 사용된다. 지난해에는 일반인 2000여명과 소방가족 300여명이 참여했으며 모인 참가비는 유가족 단체인 '소방가족 희망나눔'에 전달돼 추모 활동과 지원에 활용됐다.
참가자들은 소방을 상징하는 11.9km 코스와 5km 코스 중 하나를 선택할 수 있다. 참가비는 5만원이며 공식 홈페이지를 통해 신청하면 된다.
신청 과정에서 순직 소방관에게 전하는 추모 메시지를 남길 수 있고, 모인 메시지는 행사 당일 현장에서 공개된다. 달리기 참가자들은 자신의 이름과 함께 순직 소방관의 이름과 순직일자가 적힌 배번표를 착용한다.
행사에는 다양한 추모 프로그램이 마련된다. 지난해에는 국민의례에서 LG유플러스의 AI 음성합성 기술로 복원한 순직 소방관들의 목소리로 국기에 대한 경례가 진행됐다.
해당 음성은 2024년 1월 경북 문경시 화재 진압 현장에서 순직한 김수광 소방장과 2019년 독도 응급환자 이송 중 헬기 추락 사고로 순직한 박단비 소방교의 생전 음성을 기반으로 제작됐다.
박경중 LG유플러스 대외협력담당(상무)은 "국민의 생명과 안전을 지키기 위해 헌신한 소방관들의 숭고한 희생을 기억하고 감사의 마음을 전하는 문화가 더욱 확산되길 바란다"며 "LG유플러스는 앞으로도 소방청과 함께 소방가족을 응원하고 사회적 가치를 확산할 수 있는 다양한 활동을 이어가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com