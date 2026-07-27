미래에셋증권, 2분기 퇴직연금 적립금 약 10조원 증가…금융권 1위

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권은 27일 2분기 퇴직연금 적립금이 전 금융권 중 유일하게 약 10조원 늘었다고 밝혔다다
- 퇴직연금 시장 적립금 45조1438억원 증가 중 21.2%인 약 9조5799억원을 미래에셋증권이 차지해 42개 사업자 중 가장 큰 비중을 기록했다
- 미래에셋증권은 실적배당형 비중 확대와 자산관리 서비스 제공으로 연금자산 80조8100억원, 고객 수익 24조6071억원을 달성했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권은 27일 올해 2분기 기준 퇴직연금 적립금이 전 금융권에서 유일하게 약 10조원 늘어났다고 밝혔다.
금융감독원 퇴직연금 적립금 공시에 따르면 2026년 2분기 전체 퇴직연금 시장의 적립금은 45조1438억원 증가했다. 이 중 21.2%에 해당하는 약 9조5799억원이 미래에셋증권에서 늘어나며 42개 사업자 중 가장 큰 비중을 차지한 것으로 나타났다.
미래에셋증권의 상반기 누적 퇴직연금 적립금 증가 규모는 약 14조원으로, 연초 적립금 대비 36.5% 늘어난 수치다. 특히 1분기와 2분기 모두 전 금융권 중 유일하게 각각 약 4조원, 약 10조원 적립금 증가를 기록했다.
퇴직연금 시장 전반에서 원리금보장형 상품의 비중이 높은 것과 달리, 미래에셋증권은 자산이 원리금보장형에 치우치지 않도록 실적배당형 상품 비중을 확대해 왔다. 국내외 우량 자산에 투자하고 주식·채권·혼합자산 등 다양한 자산군으로 분산 투자할 수 있도록 지원하는 것이 골자다.
실제 6월 말 기준 미래에셋증권의 전체 연금자산(퇴직연금+개인연금)은 80조8100억원, 고객 수익은 24조6071억원에 달했다.
아울러 미래에셋증권은 투자 판단이 어려운 고객을 위해 전문가가 설계한 포트폴리오를 손쉽게 활용할 수 있는 '로보어드바이저(RA)'와 'MP구독' 등 자산관리 서비스를 제공하고 있다. 연금자산관리센터를 통해 전문 상담 서비스를 운영하며 고객 맞춤형 자산관리도 지원한다.
미래에셋증권 관계자는 "이번 퇴직연금 적립금 증가는 신규 자금 유입뿐 아니라 고객 자산의 실질적인 성장까지 반영된 성과라는 점에서 의미가 있다"며 "변동성 장세에 불안해하시는 고객님을 위해, 자산배분을 통한 안정적인 수익 창출 방안을 지속적으로 안내 드리면서, 고객님의 수익률 증대를 가장 중요한 목표에 두고 끊임없이 소통하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com