KT, 클라우드 AICC '에이센' 보안인증 갱신

AI 핵심 요약beta
- KT는 14일 AICC 솔루션 '에이센'의 클라우드 보안인증(CSAP)을 갱신해 2031년까지 공공 AI 상담 서비스를 지원하겠다고 밝혔다.
- KT는 2021년 최초 획득한 SaaS 표준 등급 CSAP 인증을 올해 갱신해 보안성과 신뢰성을 다시 입증했다고 했다.
- KT는 국세청·통계청 등 60여 공공기관과 400여 기업에 AICC를 제공 중이며, AI 상담 서비스 저변 확대에 나설 계획이라고 했다.
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[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT는 클라우드 기반 구독형 인공지능컨택트센터(AICC 솔루션 '에이센(A'cen)'의 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 갱신해 2031년까지 공공시장에 안정적인 AI 상담 서비스를 지원할 계획이라고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 CSAP 인증은 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하는 클라우드 서비스 보안인증 제도다. 국가·공공기관에서 민간 클라우드 서비스를 안전하게 이용할 수 있도록 보안 요건의 충족 여부를 평가·인증하기 위해 시행한다.
KT는 2021년 4월 해당 서비스의 SaaS 표준 등급 인증을 최초 취득한 이후, 올해 갱신 심사를 거쳐 CSAP 인증을 연장했다.
이번 갱신으로 5년간 인증 유효기간이 연장되면서 KT는 국가·공공기관에 클라우드 기반 AICC 서비스를 안정적으로 제공할 수 있다는 보안성과 신뢰성을 다시 한번 입증했다고 설명했다.
KT는 현재 CSAP 인증을 바탕으로 국세청, 통계청, 광주광역시청 등 60여 개 공공·행정기관의 FAQ 안내 및 당직·민원 등의 업무에 에이센의 AI 보이스봇 서비스를 제공하고 있다. 또한 국내 30여 개 대형 금융사를 포함해 400개 이상의 기업에 AICC 솔루션을 제공하고 있다.
KT는 그간 축적한 AICC 운영 역량과 폭넓은 고객 레퍼런스를 활용해 상담 업무의 효율성을 높이고 고객 편의를 강화하는 등 AI 기반 상담 서비스의 저변을 확대해 나갈 계획이다.
이진형 KT AX사업부문 AX사업본부장 상무는 "CSAP 인증 갱신은 KT AICC 솔루션의 보안성과 안정성을 다시 한번 확인한 결과"라며 "공공기관이 KT의 AI 상담 서비스를 안심하고 도입할 수 있도록 관련 기술 고도화에 주력하겠다"고 밝혔다.
origin@newspim.com