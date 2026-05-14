대구시민 건강지표 '2026 지역사회건강조사' 실시

AI 핵심 요약beta
- 대구광역시 14일 16일부터 7월 31일까지 지역사회건강조사를 실시한다.
- 19세 이상 8100명 대상으로 보건소 조사원이 방문 면접한다.
- 흡연·음주 등 18개 영역 조사하며 수면·노쇠 지표 새로 도입한다.
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조사원이 직접 가구 방문… 건강행태 등 1대 1 면접조사 진행
[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 오는 16일부터 7월 31일까지 질병관리청과 전국 260개 보건소가 공동으로 수행하는 '2026년 지역사회건강조사'를 실시한다고 14일 밝혔다.
지역사회건강조사는 '지역보건법' 제4조에 따라 지역보건의료계획 및 국민건강증진계획 수립·평가에 활용되는 지역 단위 건강통계를 생산하기 위해 2008년부터 매년 실시하고 있다.
조사 대상은 지역 특성을 고려한 통계적 방법에 따라 선정된 가구의 19세 이상 성인 가구원 약 8100명(구·군별 약 900명)이다. 조사는 관할 보건소장 직인이 찍힌 조사원증을 착용한 전문 조사원이 가구를 직접 방문해 태블릿 PC를 활용한 1대 1 면접 방식으로 진행된다.
조사 항목은 ▲흡연·음주·신체활동 등 건강행태▲고혈압·당뇨병 등 만성질환 이환 현황▲의료이용 등 총 18개 영역 168개 문항으로 구성된다. 특히 올해는 정신건강 위험요인 분석과 정책 활용도 제고를 위해 수면의 질 저하율과 노쇠(65세 이상) 지표를 새롭게 도입했다.
이재홍 대구광역시 보건복지국장은 "지역사회건강조사는 우리 가족과 이웃의 건강을 지키기 위한 보건의료정책 수립의 출발점"이라며 "더 나은 건강정책 수립을 위해 시민 여러분의 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.
한편 2026년 지역사회건강조사 주요 결과는 올해 12월에 공표될 예정이며 최종 결과는 이듬해 2월 질병관리청 지역사회건강조사 누리집을 통해 확인할 수 있다.
yrk525@newspim.com