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2026.05.15 (금)
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英 노동당의 총리 경쟁 본격 막 올랐다… 스트리팅 보건장관, 당 대표 도전 위해 사퇴

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  • 웨스 스트리팅 영국 보건장관이 14일 총리직 도전을 위해 장관직 사퇴했다.
  • 스트리팅은 스타머 총리 사퇴 촉구하며 당 대표 경쟁 확대를 주장했다.
  • 레이너 의원은 세금 미납 문제 해결로 총리 도전 길을 열었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

영국, 의원내각제 채택… 의회 과반 다수당 대표가 총리 돼
레이너 전 부총리도 '미납 세금' 걸림돌 털고 도전장 낼 가능성

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 웨스 스트리팅 영국 보건장관이 14일(현지 시각) 총리직 도전을 위해 장관직에서 사퇴했다고 가디언 등 영국 언론들이 일제히 보도했다. 

또 다른 강력한 총리직 도전자로 거론되고 있는 앤절라 레이너 의원도 이날 세금 미납과 관련된 모든 문제가 해결됐다고 밝혔다. 레이너 의원이 총리직에 도전하는 데 걸림돌이 될 수 있는 문제가 사라졌다는 취지로 해석됐다. 

웨스 스트리팅 영국 보건장관이 12일(현지 시각) 키어 스타머 총리는 면담한 뒤 총리실을 나서고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

스트리팅 장관은 이날 키어 스타머 총리에게 서한을 보내 자신의 장관직 사임 의사를 밝혔다. 그는 이 서한에서 스타머 총리의 사퇴를 촉구하면서 다양한 후보군이 당 대표 경쟁에 참여해야 한다고 주장했다. 

의원내각제를 채택하고 있는 영국은 의회의 과반을 차지하고 있는 집권 여당의 대표가 총리가 된다. 당 대표가 바뀌면 총리도 바뀌는 것이다. 

스트리팅 장관은 이 서한에서 자신이 직접 당 대표에 출마하겠다는 뜻을 밝히지는 않았다. 

스트리팅 장관은 이날 스타머 총리의 잔류 의사를 비판하면서 "반대 의견에 대한 총리의 강압적인 방식은 우리 정치의 질을 떨어뜨린다"고 했다. 

그는 "이제 (스타머) 총리가 차기 총선까지 노동당을 이끌지 못할 것이 분명해졌으며 노동당 의원들과 노동조합은 앞으로 나아갈 방향에 대한 논쟁이 인물 간의 경쟁이나 유치한 계파 싸움이 아닌 아이디어 경쟁이 되기를 원하고 있다"고 했다. 

그는 이어 "당 대표 경쟁은 폭넓어야 하며 가능한 최고의 후보군이 참여해야 한다"며 "나는 그런 접근을 지지하며 총리가 이를 가능하게 해주길 바란다"고 했다. 

스타머 총리는 미국의 억만장자 미성년자 성착취범 제프리 엡스타인과 긴밀한 관계가 있던 피터 맨델슨 전 상원의원을 자신의 첫 주미대사로 임명해 정치적 타격을 입은 데 이어 지난 7일 실시된 지방선거에서 노동당이 역대급 참패를 당하면서 당내에서 사퇴 압력을 받아왔다. 

하지만 스타머 총리는 자신이 약속했던 변화를 이뤄낼 책임이 있다면서 사퇴 요구를 일축했다. 

스트리팅 장관이 당 대표에 도전할 수 있는 기반을 제대로 마련했는지는 아직 확실치 않다. 노동당 당규에 따르면 당 대표에 도전하기 위해서는 현역 하원의원 20% 이상의 지지를 받아야 한다. 현재 노동당 의원이 403명인 점을 감안하면 최소 81명의 지지가 있어야 하는 것이다. 

한편 스타머 정부에서 부총리 겸 균형발전·주택 및 지역사회 장관을 맡았던 레이너 의원도 이날 총리직 도전의 길을 열었다.

그는 지난해 9월 잉글랜드 호브 지역에 있는 주택을 매입하는 과정에서 세금을 제대로 내지 않았다는 사실이 알려지면서 공직에서 물러났다. 

레이나 의원 측은 미납 세금 문제와 관련된 고의적인 부정행위나 부주의 혐의에 대해 국세청으로부터 무혐의 처분을 받았다고 밝혔다. 그는 미납 세금 4만 파운드를 완납했으며 국세청 또한 탈세는 없었다고 판단한 것으로 알려졌다. 

'흙수저 여성 노동자 출신'이라는 강력한 상품성을 가진 그는 영국 정치권에서 가장 주목받는 차세대 리더 중 한 명으로 꼽혀왔다.  

1980년 그레이터맨체스터주(州) 스톡포인트에서 태어난 그는 어릴 때 수시로 난방이 끊기는 공공주택에 살았고, 집에는 읽을 책이 없을 정도로 어려운 가정에서 자랐다. 

16세 때 임신을 했고 학교를 중퇴했다. 아이를 키우며 대학을 다녔고 졸업 후 요양보호사로 일하며 생계를 이었다. 이후 노동 운동을 하면서 노동당과 인연을 맺었다.

지난 2024년 총선에서 노동당이 14년 만에 정권 탈환에 성공한 이후 스타머 정부의 2인자 자리에 올랐다. 

ihjang67@newspim.com

 

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김영국 주택토지실장은 누구 [서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 40여일간 이어진 공백 끝에 국토교통부 주택정책의 컨트롤타워인 주택토지실장에 김영국 주택공급추진본부장이 전격 발탁되면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 이번 인사는 단순한 보직 이동을 넘어 공급 확대에 주력해온 국토부가 향후 시장 관리와 제도 정비 기능까지 강화하며 '시장 안정'에도 무게를 싣겠다는 신호로 해석된다. 주택토지실장은 주택가격 동향 관리부터 청약·임대차 제도, 토지거래허가구역 운영 등 부동산 시장의 핵심 규칙을 설계하는 국토부 내 핵심 요직이다. 지난 3월 30일 이후 한 달 반 가까이 공석 상태가 이어졌던 만큼, 이번 인사를 계기로 시장 안정 대응과 각종 규제·제도 정비 작업에도 속도가 붙을 것이란 전망이 나온다. [AI일러스트 = 최현민기자] ◆ '물량'에서 '관리'로… 40일 공석 깨고 등판한 구원투수 14일 업계에 따르면 최근 신임 주택토지실장에 김영국 주택공급추진본부장이 발탁되면서 국토교통부가 기존 공급 확대 기조를 유지하면서도 시장 관리와 제도 정비 기능 강화에 나선 것 아니냐는 관측이 나온다. 이번 인사는 신도시 개발과 정비사업 등 공급 정책을 총괄하던 수장을 주택 금융과 제도, 시장 관리 정책을 아우르는 핵심 자리로 이동시켰다는 점에서 의미가 크다. 공급 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 실제 시장에서 작동하는 정책 추진력을 높이고, 공급 과정에서 반복적으로 제기돼온 규제와 사업 지연 요인을 해소하려는 의도가 반영됐다는 분석이다. 주택공급추진본부는 기존 공공주택추진단을 실장급 조직으로 격상해 지난해 말 신설된 조직이다. 공공택지 발굴과 3기 신도시 조성, 노후계획도시 정비 등 공급 확대 정책을 실행하며 재개발·재건축과 도심복합사업 등 현 정부의 핵심 공급 과제를 실무에서 담당해왔다. 반면 주택토지실은 주택·토지·주거복지 정책을 총괄하며 임대차 제도와 토지거래허가제, 공시가격, 부동산 소비자 보호 등 시장 전반의 제도와 질서를 관리하는 조직이다. 업계에서는 공급 현장 경험이 풍부한 실무형 인사를 정책 총괄 자리에 배치한 것은 현장과 정책 간 괴리를 줄이고 정책 대응력을 높이기 위한 포석이라는 해석이 나온다. 특히 40일 넘게 이어진 주택토지실장 공백을 깨고 김 실장을 전진 배치한 것은 최근 부동산 시장 불확실성이 커지는 상황에서 정책 컨트롤타워 기능을 강화하려는 의도로 읽힌다. ◆ 공급·시장안정 '투트랙'…규제 정비 본격화하나 시장에서는 이번 인사가 단순한 인적 쇄신을 넘어 공급 확대와 시장 안정을 동시에 추진하기 위한 신호탄이라는 해석도 나온다. 최근 국토부는 토지거래허가구역과 실거주 의무 등 시장 안정과 직결된 제도 조정 이슈 대응에 집중하고 있다. 특히 비거주 1주택자 실거주 의무 유예 확대 등은 시장 안정과 매물 유도, 형평성 문제가 맞물린 대표적인 현안으로 꼽힌다. 공급 전문가인 김 실장이 정책 총괄을 맡게 되면서 공급 과정에서 반복적으로 제기됐던 토지 규제와 정비사업 병목 현상 등에 대한 제도 개선 논의도 속도를 낼 것이란 전망이 나온다. 실제 사업 현장에서 걸림돌로 작용했던 규제와 절차를 보다 현실적으로 손질할 가능성이 크다는 평가다. 다만 이번 인사를 두고 정부가 공급 확대 기조에서 선회한 것으로 보는 시각은 많지 않다. 공급 정책은 유지하되 시장 안정과 제도 정비 기능까지 함께 챙기려는 차원의 인사라는 해석이 나온다. 국토부 관계자는 "김 본부장은 과거 주택정책과장 등을 맡으며 주택 시장 전반을 두루 경험한 인물"이라며 "최근 시장 상황 등을 종합적으로 조망할 수 있는 주택토지실장 자리가 중요한 만큼 당분간 공급과 시장 관리 역할을 함께 맡게 될 것"이라고 설명했다. 이어 "시장 안정 역시 중요한 과제지만 정부의 공급 확대 기조에는 변화가 없다"며 "주택 공급은 가장 중요한 정책 과제라는 점은 분명하다"고 강조했다. 한 부동산학과 교수는 "그동안 공급 확대에 집중했던 국토부가 이제는 불확실한 시장의 안정까지 같이 도모하겠다는 의지를 보인것"이라며 "공급 현장을 잘 아는 인사가 정책 총괄을 맡게 되면 실제 시장에서 작동할 수 있는 현실적인 대책이 나올 가능성이 커질 것"이라고 말했다. min72@newspim.com 2026-05-14 15:01

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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