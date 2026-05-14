李대통령, GMO 완전표시제 꼼꼼한 사전 준비 주문

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 14일 수석보좌관회의에서 GMO 완전표시제 사전준비를 주문했다.
- 농지 세제 정상화와 시장개방 대응 상생기반 구축을 논의했다.
- 쌀정책 방향과 AI 활용 농수산업 대전환 방안을 지시했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 14일 올해 말 시행 예정인 유전자변형식품(GMO) 완전표시제가 국민들에게 잘 알려질 수 있도록 사전 준비를 꼼꼼하게 할 것을 참모들에게 주문했다.
강유정 청와대 수석대변인은 이 대통령이 이날 오후 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하면서 국산 콩 가격이 수입 콩 가격의 3배에 이른다는 보고를 받고 이같이 지시했다고 서면브리핑으로 전했다.
이날 회의는 '혁신하는 농수산업, 안심하고 경영하는 농어업인'을 주제로 진행됐으며, 경제수석실이 ▲농지 세제·부담금 정상화 ▲시장개방에 대응한 농업 분야 상생 기반 구축 ▲국민주권정부의 쌀 정책 방향 ▲수산업 생산구조 개선 방안 ▲농수산업 인력 안정 공급과 노동환경 개선 ▲인공지능(AI)을 활용한 차세대 농수산업 대전환까지 총 6건의 과제를 보고했다.
이 대통령은 회의에서 '농지 세제·부담금 정상화' 보고를 받고 농지가 경자유전 원칙에 따라 농업인의 생산수단임에도 자산증식 수단으로 인식되는 상황을 참모들과 공유했다.
이어 '시장개방에 대응한 농업 분야 상생 기반 구축' 보고에서는 시장 개방으로 인한 피해가 주로 농어업 분야에 집중되는 만큼 기업과 농업인 간 상생 기반을 구축해 시장 개방에 원활하게 대응해야 한다는 공감대를 형성했다.
'국민주권정부의 쌀 정책 방향' 보고에서는 쌀 가격 정상화와 쌀 산업 혁신이 필요하다는 안건을 다뤘다.
이밖에도 이 대통령은 '수산업 생산구조 개선 방안'을 보고받고 '어선이 얼마나 노후됐는지', '얼마나 과다한지' 현황을 수치로 확인했다.
이 대통령은 또 '농수산업 인력 안정 공급과 노동환경 개선' 보고를 받은 후, 하준경 경제성장수석에게 외국인 노동자 현황을 질문했다.
'AI를 활용한 차세대 농수산업 대전환' 보고에서는 농작물의 수급이 폭락하거나 폭등하는 경우가 있음을 짚으며, 농가의 수급 예측 관리 방안에 관심을 표했다. 이어 통계를 넘어선 데이터 관리로 현장에 도움이 될 수 있도록 검토할 것을 지시했다.
the13ook@newspim.com