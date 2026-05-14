김정관 "삼성전자 노조 파업 시 긴급조정권 불가피…노사타협 촉구"

AI 핵심 요약beta
- 김정관 산업통상자원부 장관이 14일 삼성전자 노조의 21일 총파업 예고와 관련해 긴급조정권 발동도 불가피하다고 밝혔다.
- 장관은 삼성전자 반도체 사업이 한국의 핵심 전략자산이며 파업 시 최대 100조원 규모의 피해가 발생할 수 있다고 경고했다.
- 노사 양측에 합당한 보상과 합리적인 배분을 통해 조속히 대화를 재개할 것을 촉구했다.
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[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 김정관 산업통상자원부 장관이 삼성전자 노조의 총파업 예고와 관련해 "파업이 현실화할 경우 긴급조정권 발동도 불가피하다"며 노사 간 조속한 타협을 촉구했다.
김 장관은 14일 엑스(X·옛 트위터)등 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "노사가 합의에 이르지 못하면 오는 21일부터 총파업에 돌입한다고 하니 안타까움과 걱정을 금할 수 없다"며 "노사 양측이 조속히 대화를 재개하기를 간곡히 촉구한다"고 밝혔다.
그는 "이번 사안의 중대성과 상상조차 하기 어려운 파급효과를 생각할 때 어떠한 경우에도 파업만은 막아야 한다"며 "산업부 장관으로서는 만약 파업이 발생한다면 긴급 조정도 불가피하다고 생각한다"고 말했다.
긴급조정권은 쟁의행위가 국민경제를 현저히 해칠 우려가 있을 경우 고용노동부 장관이 발동할 수 있는 권한이다. 정부가 긴급조정권을 발동하면 노조는 30일간 모든 쟁의행위를 중단해야 한다.
김 장관은 삼성전자의 경제적 중요성을 거듭 강조했다.
그는 "우리 경제에서 삼성전자의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다"며 "삼성전자의 실적과 주가는 460여만 주주를 비롯해 국민연금 등 각종 연기금을 통해 국민들의 삶에 직접 영향을 주고 있다"고 밝혔다.
이어 삼성전자 반도체 사업에 대해 "한국의 독보적인 성장동력이자 거의 유일한 핵심 전략자산"이라며 "경쟁력을 상실하는 순간 2등이 아니라 생존 자체가 어려워져 나락으로 떨어질 수 있다"고 우려했다.
또 "웨이퍼 가공에 차질이 생기면 최대 100조원 규모의 피해가 발생할 수 있고 1700여개 협력업체에도 막대한 피해가 이어질 수 있다"며 "글로벌 공급망에서 신뢰 저하까지 발생하면 한국 경제에 돌이킬 수 없는 손실로 이어질 수 있다"고 경고했다.
김 장관은 "사측은 합당한 보상을 제시하고 노측은 회사의 미래와 지속가능성을 해치지 않는 합리적인 배분을 요구해 달라"며 "국가대표 기업인 삼성전자 노사가 국민과 투자자, 국내외 고객들의 기대에 부응해주길 간곡히 요청한다"고 말했다.
pmk1459@newspim.com