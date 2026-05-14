이재명 대통령 "새마을운동, 정권 따라 휘둘리지 말아야"

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"단기 해외봉사는 형평성 논란"…장기 ODA 방식 검토

"개도국 농업·지역개발 ODA 통합 기획해보라"

새마을금고 LTV 완화·청년 창업 지원 건의도



[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 이재명 대통령이 새마을운동 지도자들과 만나 "정권 교체에 휘둘리지 말고 당당하게 역할을 해달라"고 당부했다.

이 대통령은 14일 경기 성남 새마을운동중앙회에서 열린 현장 간담회에서 "새마을에 대한 오해와 기대가 병존한다"며 "객관적으로 평가하면 대한민국 산업화·근대화 과정에서 정말 큰 역할을 한 조직의 일원"이라고 말했다.

이재명 대통령이 새마을운동을 향해 "정권 교체에 휘둘리지 말고 당당하게 역할을 해달라"고 당부했다. 사진은 이 대통령이 지난달 19일 청와대에서 28차 수석보좌관회의를 주재하고 있는 모습.[사진=청와대]

이어 이 대통령은 "정권 교체가 되면 스트레스를 받을 수 있지만 원래 그러면 안 되는 것"이라며 "각자의 개인적 판단은 있는 것이고, 공적 활동은 중립적이고 공정하게 하면 되는 것"이라고 했다.

그러면서 "정치적으로 어디에 몰려다니라는 내용은 새마을 정관에도 없을 것"이라며 "독립적이고 객관적으로 우리 사회에 꼭 필요한 일을 한다는 생각으로 활동해달라"고 말했다.

이 대통령은 "국민 상당수는 새마을 회원 여러분이 얼마나 열심히 봉사하는지 잘 알고 있다"며 "동네 행사는 새마을 없이는 치르기 어렵다는 것도 국민들이 안다"고 했다. 이어 "자부심을 갖고 여러분이 하고자 했던 일을 열심히 하면 될 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 새마을운동의 해외 확산 방향과 관련해서는 단기 봉사보다 장기 파견 중심의 ODA 모델을 제시했다.

대학새마을동아리연합 측이 중장기 청년 해외 파견 사업 지원을 건의하자 이 대통령은 "2~3주 단기로 보내는 것을 정부 예산으로 하는 것은 과한 것 같다"고 말했다. 이어 "6개월, 1년 정도 장기 프로그램으로 계획해 보내는 방안을 검토해 보면 좋겠다"고 밝혔다.

또 "ODA 사업 일환으로 하면 좋지 않을까 싶다"며 "단기 프로그램은 형평성 문제나 비난 소지가 있을 수 있다"고 설명했다. 그러면서 "단기 프로그램은 새마을에서 자체적으로 하고, 장기 프로그램은 ODA 방식으로 검토하는 게 좋겠다"고 했다.

이 대통령은 새마을운동을 활용한 국제개발 협력 체계 구축 필요성도 언급했다.

연세대 국제학대학원 박종대 교수가 "농촌 개발 ODA를 새마을 브랜드로 통합 추진하면 한국형 개발협력 모델의 정체성을 강화할 수 있다"고 제안하자, 이 대통령은 비서실장을 향해 "이건 한 개 부처의 일이 아니다"라고 말했다.

이어 "저개발 국가 농업 지원 ODA 또는 지역개발 ODA를 통합적으로 기획해 보라"고 지시했다.

개발도상국 지도자 초청 프로그램 제안에 대해서도 "잠재적 수요가 있는 국가나 정부를 파악해 공식 초청하는 방안도 검토해 보자"고 답했다.

이날 간담회에서는 새마을금고 규제 완화와 청년 지원 방안도 논의됐다.

김인 새마을금고중앙회장은 "은행권과 동일하게 담보인정비율(LTV) 규제를 완화해달라"고 요청했고, 이 대통령은 "새마을금고가 지방정부 금고 역할을 맡는 방안도 논의된 적이 있었던 것 같다"고 언급했다.

청년새마을연합회 측은 AI·디지털 기술과 결합한 새마을형 마을기업 육성 및 청년 창업 지원 필요성을 건의했고, 이 대통령은 "좋은 생각"이라고 답했다.

pmk1459@newspim.com