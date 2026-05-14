미·중, 베이징 정상회담서 AI 안전장치 논의…"최강 AI, 비국가세력 접근 막는다"

AI 핵심 요약beta
- 미국과 중국이 14일 베이징 정상회담에서 AI 안전장치 논의한다.
- 비국가 행위자 접근 차단 위한 공동 규범과 모범 사례 구축한다.
- 베선트 장관은 AI 우위 유지와 혁신 억제 피할 최적 기준 강조한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
베선트 "혁신 막지 않으면서 최고 수준 안전 확보해야"
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국과 중국이 베이징 정상회담에서 인공지능(AI) 안전장치(guardrails) 문제를 논의하고, 테러단체나 해커 조직 등 비국가 행위자들이 최고 수준의 AI 모델에 접근하지 못하도록 하기 위한 공동 규범 마련에 나선다.
스콧 베선트 미국 재무장관은 14일(현지시간) CNBC 인터뷰에서 미·중 대표단이 이번 정상회담에서 AI 안전 기준과 관련한 논의를 진행할 예정이라고 밝혔다.
양국은 특히 가장 강력한 AI 모델이 비국가 세력의 손에 들어가는 것을 막기 위해 모범 사례 프로토콜 구축을 추진하는 것으로 전해졌다.
베선트 장관은 미국이 AI 분야에서 중국에 대한 우위를 유지하는 것이 "무엇보다 중요하다"고 강조했다.
그는 "중국이 AI 안전장치 논의에 관심을 보이는 이유도 바로 여기에 있다"고 말했다.
다만 베선트 장관은 과도한 규제가 기술 발전을 막아서는 안 된다고 강조했다.
그는 "우리가 원하지 않는 것은 혁신을 억제하는 것"이라며 "우리의 책임은 최대 수준의 혁신과 최고 수준의 안전을 동시에 달성할 수 있는 최적의 기준을 마련하는 것"이라고 밝혔다.
koinwon@newspim.com