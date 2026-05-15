노머스, 中 아티스트 IP 16개 프롬 차이나 순차 입점

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아티스트 지식재산권(IP) 솔루션 전문기업 노머스가 글로벌 팬 플랫폼 '프롬(fromm)'의 중국 서비스에 현지 아티스트 IP 입점을 확대한다고 15일 밝혔다.
올해 두 차례에 걸쳐 총 16개 중국 아티스트 IP가 프롬 차이나 서비스에 순차 입점할 예정이다. 1차 라인업은 5월까지, 2차 라인업은 9월까지 플랫폼에 합류한다.
입점 예정 IP는 배우, 가수, 래퍼, 댄서 등 다양한 카테고리로 구성됐다. 중국 오디션 프로그램과 대형 엔터테인먼트 소속 그룹 출신 아티스트를 비롯해 현지 드라마·예능·음악 시장에서 팬덤을 확보한 멀티 엔터테이너들이 포함됐다.
입점 예정 아티스트들의 중국 숏폼 플랫폼 더우인(Douyin) 기준 누적 팔로워 수는 합산 약 3800만명이다. 일부 IP는 개별 팔로워 수가 1000만명을 상회한다.
회사 관계자는 중국 IP 확대를 통해 프롬의 중화권 이용자 기반을 넓히고 구독형 팬덤 비즈니스를 강화할 계획이라고 밝혔다.
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