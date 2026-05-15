황종우 해수부 장관 "호르무즈해협 통행료는 국제법 위반"

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지난 14일 '취임 50일' 기자간담회

"부산해양수도·북극항로 개척 의지"

"유관기관 부산 이전, 맞춤형 지원"

[부산=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 황종우 해양수산부 장관은 "호르무즈해협 통행료는 국제법 위반"이라고 지적했다.

황종우 장관은 지난 14일 오후 부산에 위치한 해수부 청사에서 열린 기자간담회에서 최근 현안과 관련 이같이 언급했다.

황 장관은 '호르무즈해협 통행료에 대해 어떤 입장이냐'는 질의에 대해 "자유로운 이동을 보장하는 게 IMO(국제해사기구)의 규정이자 국제적인 합의"라면서 "특별한 서비스가 없음에도 통행료를 받는 것은 국제법 위반"이라고 지적했다.

이란의 호르무즈해협 통행료 징수 추진에 대해 주무부처인 해수부 장관이 공식적으로 반대 입장을 표명한 것은 이번이 처음이다.

◆ "북극항로 경제성 있다…많은 일자리 창출"

호르무즈해협 대체항로와 관련해서는 "호르무즈 항로가 얼마나 빨리 회복될지는 아직 알 수 없다"면서 "만약 호르무즈 봉쇄가 풀린다면 오만 연안을 이용한다거나 할 수 있을 것"이라고 설명했다.

이어 "(사우디아라비아)얀부항을 통해 원유를 적재한 배들이 1척은 이미 하역했고, 3척은 지금 한국으로 오고 있다"면서 "당분간은 홍해를 이용해서 원유를 많이 가져올 수 있을 것"이라고 강조했다.

황종우 해양수산부 장관이 지난 14일 오후 부산에 위치한 해수부 청사에서 기자간담회를 열고 최근 현안에 대해 질의응답을 하고 있다. [사진=해양수산부] 2026.05.15 dream@newspim.com

황 장관은 또 '이재명 정부 2년차를 맞아 부산해양수도 조성을 위해 어떤 비전과 의지를 갖고 있느냐'는 질의에 대해 강한 의지를 표명했다.

그는 "(부산해양수도 추진방안을) 조만간 국무회의 안건으로 상정할 예정"이라며 "구체적으로 계획을 발표할 것"이라고 제시했다. 이어 "지방을 살리고, 지방에서 성장동력을 창출해야 미래 성장이 가능하다"면서 "그 중에서도 가장 성공 가능성이 높은 과제가 해양수도권 육성"이라고 강조했다.

'북극항로 개척'과 관련해서도 "북극항로는 대체항로로 가능하고, 북서항로도 많은 에너지가 매장되어 있을 것"이라며 "북동항로는 유럽으로 가는 길이기 때문에 경제성이 있을 것"이라고 기대했다.

이어 "오는 8~9월 사이 시범운항을 위해 준비하고 있다"면서 "북극항로가 열리면 부산이 동북아의 물류 허브로 육성해 많은 일자리를 만들 수 있을 것"이라고 강조했다.

특히 "북극항로 상시 운항이 가능한 시대에 대비해서 운항 데이터와 화물을 확보하는 노력이 선제적으로 이뤄져야 한다"면서 "북극항로 시범운항을 위한 선사는 팬스타가 지원해서 협약 체결을 위한 준비 작업이 진행되고 있다"고 전했다.

◆ "유관기관 이전, 팔 비틀기 없을 것"

황 장관은 또 해수부 유관기관들의 부산 이전과 관련 낙관적인 입장을 보였다.

그는 "전체적으로 이전하는 기업들을 지원하는 방안이 있고, 개별 선사가 원하는 맞춤형 지원방안 두 가지가 있다"면서 "HMM의 경우에는 요청사항을 공문으로 제출했고 그 요청사항에 대해 어느 정도 지원이 가능할지 지방정부, 관계기관들과 함께 논의하고 있다"고 전했다.

이어 "세제혜택과 정책금융, 부산항과 관련된 내용 등이 있다"면서 "다만 실현 여부가 아직 미정이기 때문에 구체적인 것은 추후 말씀드리겠다"고 설명했다.

황종우 해양수산부 장관이 지난 14일 오후 부산에 위치한 해수부 청사에서 기자간담회를 열고 최근 현안에 대해 질의응답을 하고 있다. [사진=해양수산부] 2026.05.15 dream@newspim.com

황 장관은 "HMM 이전 하나만으로 부족하고, 청년들을 위한 정주여건을 만들어 가는 게 중요하다"면서 "종합적으로 대책을 세워 추진해 나가겠다"고 제시했다.

이어 "북극항로 시대에 충분한 일자리 기회가 만들어질 것"이라며 "LNG 배 한 척을 지으면 3600억원 정도가 드는데 화물창에 원천특허를 가지고 있는 해외기업에 선가의 5%, 약 180억원이 넘어간다. 우리나라도 국산 화물창 원천기술을 갖출 수 있도록 지원할 예정"이라고 설명했다.

'기업 이전 관련 여론전이나 팔 비틀기와 같은 방식보다는 확실한 유인책이 필요하다'는 지적에 대해서는 적극 반박했다.

그는 "HMM이 이전을 자발적으로 결단한 것이지 여론전은 아니다"라면서 "부산에 랜드마크급 신청사를 60~70층 규모로 짓겠다고 하면 HMM이 확실한 의지를 표현한 것이라고 생각한다"고 강조했다.

이어 "다른 선사에 대해서도 일절 팔을 비트는 일이 없을 것"이라며 "선사들이 자체적으로 판단해서 내려오는 것이고, 내려올 때 이익이 있을 수 있도록 하는 것"이라고 설명했다.

해수부 산하기관 이전과 관련해서는 지방선거 이후 속도가 날 것으로 기대했다.

황 장관은 "공공기관 이전에 대해 협의를 진행 중인데, 지방정부나 관계부처와 지원방안을 검토하는 과정에서 시간이 소요되고 있다"면서 "선거 이후 새로운 지자체장들이 등장하면 더욱 탄력을 받을 수 있을 것"이라고 기대했다.

이어 "산하기관 6개 기관 이전을 검토하고 있다"면서 "공공기관의 의사결정이 필요한 사항인데, 지원사항에 대해 만족스럽다면 이를 받을 수 있을 것"이라고 기대했다.

해수부 신청사 건립과 관련해서는 "전재수 전 장관이 '공모를 하겠다'고 말씀하셔서 공모를 위한 준비를 하고 있다"면서 "6월 선거가 끝난 이후에 최대한 빠르게 공모절차를 밟으려고 한다"고 설명했다.

dream@newspim.com