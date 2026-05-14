시진핑 "중국 문 더 넓게 열겠다"…트럼프와 함께한 빅테크 CEO들에 구애

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 시진핑 중국 국가주석이 14일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 함께 중국 베이징을 방문한 미국 최고경영자(CEO)들에게 중국의 문이 "더 넓게 열릴 것"이라고 밝혔다.

중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 "미국 기업들이 중국의 개혁·개방에 깊이 관여해왔으며 양측 모두 혜택을 받았다"면서 "중국의 문은 더 넓게 열릴 것이며 미국이 중국과 호혜적 협력을 강화하길 환영한다"고 강조했다. 그러면서 "미국 기업들이 더 넓은 전망을 누릴 것이라고 믿는다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 일론 머스크 테슬라·스페이스X CEO와 젠슨 황 엔비디아 CEO, 팀 쿡 애플 CEO 등 빅테크 수장들을 시 주석에게 한 명씩 직접 소개했다. 신화통신은 미국 기업인들이 "중국 시장을 매우 중요하게 여기며 중국에서의 사업을 심화하고 협력을 강화하기를 희망했다"고 전했다.

백악관도 엑스(X, 옛 트위터)를 통해 "양측이 미국 기업의 중국 시장 접근 확대와 중국의 대미 투자 확대를 포함한 경제 협력 강화 방안을 논의했다"고 설명했다.

아시아 그룹의 조지 첸 파트너는 CNBC에 "시진핑의 발언은 세계 기업들에게 중국 투자를 계속하라는 강력한 메시지"라며 "시진핑이 개방에 대해 한 발언은 단순한 선전이 아니다. 중국은 외국 투자에 매력적인 시장으로 남아야 할 필요가 있다"고 분석했다.

이번 정상회담에서는 인공지능(AI)도 핵심 의제로 떠올랐다. 스콧 베선트 미 재무장관은 CNBC에 중국과 미국이 "비국가 행위자들이 AI 모델을 손에 넣지 못하도록 하기 위한 최선의 관행에 관한 안전 프로토콜"을 공동으로 마련할 것이라고 강조했다.

로이터통신은 이날 워싱턴이 엔비디아의 고급 제품인 H200을 중국 일부 기업에 공급하는 것을 승인했다고 보도했다. 그러나 베선트 장관은 CNBC에 "내게는 처음 듣는 소식"이라며 "상무부 소관"이라고 선을 그었다.

방중단에 뒤늦게 합류한 젠슨 황 CEO는 기자들에게 베이징 회의를 "인류 역사상 가장 중요한 정상회담 중 하나"라면서도 중국에서의 엔비디아 칩 판매에 대한 논평은 거부했다. 그러면서 "오늘 아침 행사는 매우 고무적이었다"며 "시진핑 주석도, 트럼프 대통령도 매우 고무적이고 환영하는 분위기였다"고 전했다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.05.14 mj72284@newspim.com

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