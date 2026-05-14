父 잃은 제자에 7년간 매달 15만원 후원한 교사, "친척도 어려운 일을"

AI 핵심 요약beta
- 지곡초 교사 A가 14일 제자 B군 어머니에게 7년간 매달 생활비를 지원한 사실이 알려졌다.
- 2020년 B군 아버지 사망 후 15만원씩 후원하며 고교 졸업까지 돕기로 했다.
- B군 어머니 감사 편지로 선행 공개됐고 포스코교육재단이 A교사에게 표창을 수여했다.
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母, 포스코교육재단 감사 편지 통해 알려
[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 남편을 잃고 홀로 아들을 키우던 학부모와 제자를 위해 한 초등학교 교사가 7년간 매달 생활비를 지원해온 사실이 뒤늦게 알려져 감동을 주고 있다.
14일 포스코교육재단에 따르면 포항제철 지곡초등학교 소속 A교사는 지난 2020년부터 제자 B군 가정에 매달 15만원씩 생활비를 지원해오고 있다.
A교사의 선행은 최근 B군 어머니가 포스코교육재단 이사장에게 보낸 감사 편지를 통해 외부에 알려졌다.
A교사는 지난 2016년 당시 초등학교 1학년이던 B군의 담임을 맡은 인연이 있었다. 이후 2020년 B군의 아버지가 갑작스럽게 세상을 떠났다는 소식을 접한 뒤 도움의 손길을 건넨 것으로 전해졌다.
B군 어머니는 가장을 잃은 뒤 식당 서빙과 환경미화 기간제 근로 등을 하며 생계를 이어간 것으로 알려졌다. 이 같은 사정을 알게 된 A교사는 B군이 고등학교를 졸업할 때까지 돕고 싶다며 후원을 시작했다.
B군 어머니는 편지에서 "힘겨운 시간을 보내던 중 선생님이 찾아와 아들을 졸업할 때까지 돌봐주고 싶다고 말했다"며 "이후 매달 빠짐없이 도움을 주셨고 어느덧 7년이라는 시간이 흘렀다"고 전했다.
이어 "최근 안정적인 직장에 취직하면서 선생님의 마음에 조금이나마 보답하고 싶었다"며 "아무에게도 알리지 말아 달라는 부탁이 있었지만 감사한 마음을 전하고 싶어 용기를 냈다"고 밝혔다.
그러면서 "일가친척도 해주기 어려운 일을 선생님이 묵묵히 해주셨다"며 "밤마다 감사한 마음에 눈물을 흘렸다"고 덧붙였다.
포스코교육재단은 스승의날을 하루 앞둔 이날 A교사에게 표창과 부상을 수여했다. 다만 A교사는 자신의 신상 공개를 원치 않은 것으로 전해졌다.
pmk1459@newspim.com