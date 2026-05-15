루비오 "美 대만 정책 불변…정상회담서 대만 무기 수출, 핵심 의제 아니었다"

"무력·강압적 수단 동원은 끔찍한 실수" 경고

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 마코 루비오 미국 국무장관은 14일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 베이징 정상회담 이후에도 미국의 대만 정책에는 변화가 없다고 재확인했다.

루비오 장관은 이날 정상회담 직후 NBC뉴스와의 인터뷰에서 "대만 문제에 대한 미국의 정책은 오늘 회담 전후로 달라진 것이 없다"며 이같이 밝혔다. 그는 중국 측이 대만 문제를 제기했지만 "우리는 항상 우리의 입장을 명확히 밝히고 다른 주제로 넘어간다"고 말했다. 이어 미국 측이 항상 "현재의 상태를 강요하거나 강제로 변화시키는 그 어떤 것도 문제가 될 것이며, 이에 대한 우리의 정책은 변하지 않았다"고 답한다고 덧붙였다.

루비오 장관은 이번 회담의 주요 관심사였던 대만 무기 수출 문제와 관련해서는 "비중 있게 다뤄지지 않았다"고 선을 그었다. 시 주석이 트럼프 대통령에게 대만에 무기를 팔지 말라고 요청했느냐는 질문에 루비오 장관은 "그들의 입장이 무엇인지는 우리가 이미 잘 알고 있다"며 이같이 답했다. 이어 대만 무기 수출은 "대통령이 내리는 결정"이며, 그 과정에서 미국 의회 또한 역할을 수행한다고 언급했다.

루비오 장관은 중국의 군사력 증강에 대해서도 우려를 나타냈다. 그는 "지난 10년간 중국 군사력의 성장 속도는 전례가 없다"며 "그 목표가 단지 대만에 국한된 것이 아니라, 궁극적으로 미국처럼 전 세계에 영향력을 투사하려는 데 있다고 본다"고 말했다.

한편 루비오 장관은 중국이 대만을 침공하기를 원한다고 보느냐는 질문에 "중국의 우선순위는 아마도 대만이 자발적이고 의욕적으로 자신들과 합류하도록 만드는 것일 것"이라고 답했다. 그는 "완벽한 세상에서 그들이 원하는 것은 대만 내에서 합병에 동의하는 투표나 주민투표가 실시되는 것일 것"이라며 "그것이 그들이 선호하는 방식이라고 생각한다"고 덧붙였다.

루비오 장관은 이어 중국이 무력이나 강압적인 수단을 동원하는 것은 끔찍한 실수가 될 것임을 재차 강조했다. 그는 "그러한 행동은 단지 미국뿐만 아니라 전 세계적으로 엄청난 파장을 불러일으킬 것"이라고 경고했습니다.

중국 관영매체에 따르면 시 주석은 이번 정상회담에서 "대만 문제는 미·중 관계에서 가장 중요한 사안"이라며 "이 문제가 적절히 처리되지 않을 경우 양국 관계가 충돌과 갈등으로 이어질 수 있다"고 강조했다. 다만 백악관이 공개한 회담 결과 자료에는 대만 관련 언급이 포함되지 않았다.

2026년 5월 14일, 중국 베이징 인민대회당에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령 환영식 도중, 시진핑 중국 국가주석이 마코 루비오 미 국무장관과 악수하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

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