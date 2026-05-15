트럼프 "중국, 보잉 항공기 200대 주문 합의"…기대치 밑돌아 주가 4% 하락

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 14일 중국이 보잉 항공기 200대 구매에 합의했다고 밝혔다.
- 시진핑 주석과 폭스뉴스 인터뷰에서 큰 주문이라고 강조했다.
- 보잉 주가는 시장 기대 미달로 4% 하락했다.
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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 중국이 보잉 항공기 200대를 구매하기로 합의했다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스와 인터뷰에서 시진핑 중국 국가주석을 언급하며 "그가 오늘 합의한 것 중 하나는 항공기 200대를 주문하는 것"이라며 "큰 건이다. 보잉 항공기"라고 말했다.
보잉은 지난 10년간 중국으로부터 대규모 주문을 따내지 못했다. 그동안 중국은 보잉의 주요 경쟁사인 에어버스로부터 항공기를 구매해왔다. 켈리 오트버그 보잉 최고경영자(CEO)는 다른 미국 대기업 고위 임원들과 함께 이번 트럼프 대통령의 방중에 동행했다.
오트버그 CEO는 지난달 실적 발표 콘퍼런스콜에서 미·중 정상회담이 항공기 주문을 포함해 의미 있는 기회가 될 수 있다고 기대한 바 있다.
트럼프 대통령은 중국이 어떤 기종을 구매할지 구체적으로 밝히지 않았다. 다만 애널리스트들은 잠재적 주문에 보잉의 베스트셀러 737 맥스 수백 대가 포함될 것으로 예상해왔다.
다만 이번 주문 규모는 시장 기대에 미치지 못했다. 애널리스트들은 트럼프 대통령의 방중에서 대규모 보잉 항공기 주문을 예상했으나 제프리스는 최대 500대 규모를 전망했었다. 트럼프 대통령은 "보잉은 150대를 원했는데 200대를 받았다"고 언급했지만 시장 눈높이에는 못 미쳤다. 보잉의 주가는 이날 오후 1시 4분경 전장보다 4% 가까이 하락했다.
mj72284@newspim.com