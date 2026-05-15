해외가 다 끌었다…오리온, 1분기 영업익 26% 급증

AI 핵심 요약beta
- 오리온이 15일 1분기 매출·영업이익 두 자릿수 성장을 발표했다
- 러시아·중국·베트남·인도 법인이 고성장을 기록하며 글로벌 비중이 확대됐다
- 국내는 정체 속에서도 실적을 방어했고 글로벌 생산능력 확대로 성장 가속을 예고했다
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글로벌 수요 폭증에 생산라인 확대…"하반기 공급 확대 본격화"
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오리온이 중국·베트남·러시아 등 해외 법인의 고성장에 힘입어 올해 1분기 두 자릿수 매출·영업이익 성장을 기록했다. 특히 러시아와 중국에서 공격적인 생산능력 확대와 현지 맞춤형 제품 전략이 성과를 내면서 글로벌 사업 비중이 더욱 커지는 모습이다.
15일 오리온은 2026년 1분기 연결 기준 매출은 전년 동기 대비 16% 증가한 9304억원, 영업이익은 26% 늘어난 1655억원으로 집계됐다고 밝혔다. 회사 측은 중국·베트남·러시아 등 주요 해외 법인의 실적 호조가 전체 성장을 이끌었다고 설명했다.
가장 높은 성장률을 기록한 곳은 러시아 법인이다. 참붕어빵과 후레쉬파이 중심의 제품 포트폴리오 확대와 유통채널별 전용 제품 전략이 효과를 내며 매출은 34.7% 증가한 905억원, 영업이익은 66.2% 급증한 142억원을 기록했다. 중국 법인 역시 춘절 특수와 감자스낵·파이·젤리 판매 증가에 힘입어 매출이 24.8% 늘어난 4097억원, 영업이익은 42.7% 증가한 799억원으로 성장세를 이어갔다. 베트남 법인도 '뗏' 명절 수요와 스낵·쌀과자 판매 호조로 매출 1513억원, 영업이익 266억원을 기록하며 각각 17.9%, 25.2% 성장했다. 인도 법인은 북동부 지역 중심 영업 전략이 성과를 내며 매출이 67% 증가한 98억원으로 집계됐다.
반면 한국 법인은 내수 소비 부진과 거래처 감소, 원부자재 가격 상승 등의 영향 속에서도 실적 방어에 성공했다. 매출은 0.4% 증가한 2834억원, 영업이익은 해외 법인 성장에 따른 로열티 수익 확대 영향으로 4.6% 증가한 485억원을 기록했다. 로열티 수익을 제외한 영업이익 증가율은 0.3% 수준으로 사실상 전년 수준을 유지했다. 업계에서는 국내 제과 시장 성장 둔화 속에서 오리온이 해외 사업을 통해 실적 체력을 키우고 있다는 평가가 나온다.
오리온은 성장세를 이어가기 위해 글로벌 생산능력 확대에도 속도를 낸다. 한국에서는 포카칩·나쵸 생산라인 증설과 진천통합센터 건설을 추진하고, 중국은 스윙칩 추가 생산라인을 가동한다. 베트남은 하노이 제3공장과 호치민 제4공장 건설을 추진하며, 러시아는 참붕어빵 생산량을 2배로 확대하고 트베리 신공장 건설에 나선다. 인도 역시 초코파이와 카스타드 생산라인 증설을 통해 공급능력을 50% 이상 확대할 계획이다.
오리온 관계자는 "국내외 생산·물류 설비에 대한 선제적 투자 효과로 하반기에는 공급 물량 확대와 함께 성장세가 더욱 가속화될 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com