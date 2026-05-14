뉴욕증시 개장 전 특징주...바이오젠·시스코시스템즈·엔비디아↑ VS 불리시·독시미티↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 14일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업 실적과 인공지능(AI), 바이오·핀테크 관련 이슈에 따라 종목별 주가 흐름이 엇갈렸다.

AI·반도체와 결제·티켓 플랫폼 관련 종목들은 강세를 보인 반면, 실적 부진과 가이던스 실망이 나온 일부 헬스케어·소프트웨어 기업들은 큰 폭의 하락세를 나타냈다.

시스코시스템즈 로고 [사진=블룸버그통신]

▷ 상승 종목

◆ 바이오젠(BIIB)

생명공학 기업 바이오젠은 실험용 알츠하이머 치료제가 2상 임상시험 주요 목표 달성에는 실패했지만 인지 기능 개선 효과를 보이며 3상 임상시험 진입 계획을 밝히면서 주가가 4% 상승했다.

◆ 버샌트 미디어 그룹(VMG)

미디어 업체 버샌트 미디어 그룹은 콘텐츠 라이선스와 디지털 플랫폼 부문 매출 성장에 힘입어 주가가 14.5% 급등했다.

회사는 유료 TV 네트워크와 광고 사업 부진으로 전체 매출은 감소했지만, 조정 EBITDA는 7억400만달러를 기록해 팩트셋(FactSet) 기준 시장 예상치인 6억800만달러를 웃돌았다.

◆ 예티 홀딩스(YETI)

프리미엄 아웃도어 용품 업체 예티 홀딩스는 1분기 실적이 시장 예상치를 웃돌며 주가가 10% 급등했다.

조정 주당순이익(EPS)은 26센트로 시장 예상치인 18센트를 상회했고, 매출은 3억8040만달러로 예상치인 3억7470만달러를 웃돌았다.

◆ 시스코 시스템즈(CSCO)

네트워크 장비·소프트웨어 업체 시스코 시스템즈는 시장 예상치를 웃도는 3분기 실적과 가이던스를 발표하면서 주가가 15% 급등했다.

회사는 이번 분기 조정 EPS를 1.16~1.18달러, 매출을 167억~169억달러로 전망했다. 이는 LSEG 기준 시장 예상치인 EPS 1.07달러와 매출 158억2000만달러를 모두 웃도는 수준이다.

시스코는 직전 분기 실적도 시장 전망치를 상회했으며 약 4000명 감원 계획도 발표했다.

◆ 스텁허브(STUB)

티켓 판매 플랫폼 스텁허브는 1분기 매출 4억4600만달러, 조정 EBITDA 7210만달러를 기록하면서 주가가 14% 상승했다.

이는 LSEG 기준 시장 예상치인 매출 4억3200만달러, EBITDA 6510만달러를 웃도는 수준이다.

◆ 엔비디아(NVDA)

엔비디아는 미국 정부가 약 10개 중국 기업에 AI 칩 H200 판매를 승인했다는 로이터 보도 이후 주가가 2% 상승했다.

다만 해당 칩의 실제 배송은 아직 이뤄지지 않은 것으로 전해졌다.

◆ 혼다자동차(HMC)

일본 자동차 업체 혼다자동차는 전기차(EV) 사업 구조조정 비용 90억달러 영향으로 약 70년 만에 첫 연간 순손실을 기록했지만, 2027 회계연도 가이던스가 시장 예상치를 웃돌고 배당도 유지하면서 미국 상장 주가가 3% 상승했다.

◆ 바이킹 홀딩스(VIK)

크루즈 운영업체 바이킹 홀딩스는 1분기 매출이 10억5000만달러를 기록하며 팩트셋 기준 시장 예상치인 10억1000만달러를 웃돌자 주가가 3.4% 상승했다.

주당순손실은 11센트로 시장 예상과 부합했다.

◆ 클라르나(KLAR)

핀테크 결제업체 클라르나는 1분기 매출이 10억달러를 기록하며 팩트셋 기준 시장 예상치인 9억4410만달러를 웃돌자 주가가 16% 급등했다.

회사는 영업이익 1700만달러를 기록했다고 밝혔다.

▷ 하락 종목

◆ 불리시(BLSH)

암호화폐 거래소 불리시는 실망스러운 1분기 실적 발표 이후 주가가 9% 급락했다.

조정 순이익은 2030만달러로 시장 예상치인 2390만달러를 밑돌았고, 조정 매출 역시 9280만달러로 예상치 9490만달러에 미치지 못했다.

◆ 독시미티(DOCS)

헬스케어 디지털 플랫폼 업체 독시미티는 이번 분기와 연간 매출 가이던스가 시장 예상치를 밑돌면서 주가가 23% 급락했다.

회사의 4분기 조정 EPS는 26센트로 시장 예상치인 28센트를 하회했다.

◆ 잭인더박스(JACK)

패스트푸드 업체 잭인더박스는 2분기 조정 EBITDA가 시장 예상치를 웃돌았음에도 매출과 이익이 시장 기대에 미치지 못하면서 주가 흐름이 제한됐다.

회사의 조정 EBITDA는 5130만달러로 팩트셋 기준 시장 예상치인 5030만달러를 웃돌았다.

koinwon@newspim.com