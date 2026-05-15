"오픈AI, 애플에 법적 대응 검토"…파트너십 파열음

"기대했던 혜택 못 봐"…계약 위반 통지 검토

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플과 오픈AI의 파트너십에 파열음이 일고 있다. 오픈AI가 애플에 대한 법적 대응을 검토 중이라는 보도가 나오면서다.

14일(현지시간) 블룸버그통신은 오픈AI가 파트너십 계약에서 기대했던 혜택을 보지 못했다며 애플에 대한 법적 대응을 검토 중이라고 보도했다.

블룸버그는 사안에 정통한 소식통을 인용해 오픈AI 변호사들이 외부 법무법인과 함께 다양한 옵션을 적극 검토 중이라고 전했다. 처음부터 전면 소송을 제기하기보다 애플에 계약 위반을 주장하는 통지를 보내는 방안 등이 포함된 것으로 알려졌다.

애플은 지난 2024년 음성비서 시리(Siri)를 비롯한 자사 앱 전반에 '애플 인텔리전스' 기술을 통합하고 오픈AI의 챗봇 챗GPT를 자사 기기에 도입한다고 발표했다. 이 파트너십으로 사용자들은 시리를 통해 챗GPT 결과에 접근할 수 있게 됐으며 iOS 설정 메뉴에서 직접 챗GPT 멤버십에 가입할 수도 있게 됐다.

블룸버그는 오픈AI가 해당 계약이 챗GPT 구독을 늘리고 애플 앱 전반에 더 깊은 통합으로 이어질 것으로 기대했지만 그렇지 못했다고 전했다. 오픈AI의 계약 재협상 시도도 교착 상태에 빠진 것으로 알려졌다.

블룸버그는 이달 초 애플이 사용자들에게 제3자 AI 모델을 선택할 수 있도록 허용할 것이며 이에 따라 오픈AI가 애플 소프트웨어 내에서의 독점적 지위를 잃을 수 있다고 보도한 바 있다. 애플은 이 작업의 일환으로 앤스로픽의 클로드와 구글 제미나이와의 통합을 테스트하고 있다.

다만 오픈AI 임원은 블룸버그에 애플의 다른 AI 공급업체 수용이 법적 대응의 이유는 아니라고 밝혔다. 파트너십이 처음부터 독점 계약이 아니었기 때문이라는 설명이다.

챗GPT 통합은 구글 제미나이 팀의 기술로 애플의 기반 AI 모델을 개편하는 작업과는 별개다. 구글 제미나이는 올해 공개될 애플의 개편된 시리를 구동할 것으로 예상된다. 애플은 오는 6월 연례 소프트웨어 개발자 콘퍼런스를 개최할 예정이며 이 자리에서 AI 계획에 대한 추가 세부 사항을 공개할 전망이다.

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 지난 2024년 6월 10일(현지시간) 캘리포니아주 쿠퍼티노 애플 본사에서 열린 세계연례개발자회의(WWDC)에 참석했다.[사진=로이터 뉴스핌] 2024.06.11 mj72284@newspim.com

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