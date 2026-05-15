뉴욕증시, 기술주 랠리에 일제히 상승…다우 5만 선 탈환

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S&P500·나스닥 최고치

엔비디아 시총 6조 달러 근접

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 14일(현지시간) 상승 마감했다. 기술주 랠리와 대체로 견조한 경제 지표에 힘입어 3대 지수는 일제히 랠리를 펼쳤다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 370.26포인트(0.75%) 오른 5만63.46에 마감해 5만 선을 탈환했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 56.99포인트(0.77%) 상승한 7501.24, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 232.88포인트(0.88%) 전진한 2만6635.22를 기록했다. 이날도 S&P500지수와 나스닥 지수는 신고가를 경신했다.

인공지능(AI) 거래의 부활이 시장 모멘텀을 이끌었다. 엔비디아 주가는 미국이 H200 칩의 중국 기업 판매를 승인했다는 소식이 전해지면서 4.39% 상승했다. 7거래일 연속 상승으로 엔비디아의 기업 가치는 6조 달러에 근접했다.

다코타 웰스의 로버트 파블릭 수석 포트폴리오 매니저는 "모두가 같은 질문을 하고 있다. 이 랠리가 얼마나 더 갈 것인가"라며 "많은 사람이 이 랠리를 사랑하면서도 동시에 안절부절못하고 있다. 시장이 사상 최고치로 가는 것을 옆에서 지켜보기만 해서는 안 되고 참여해야 이길 수 있다"고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO), 젠슨 황 엔비디아 CEO 등과 함께 중국 베이징을 방문해 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 했다. 이번 회담에서는 무역과 대만 무기 판매, 호르무즈 해협 재개 등 광범위한 현안이 다뤄졌다.

파운더 ETF의 마이클 모나한 포트폴리오 매니저는 "분명히 매우 중대한 회담이며 강대국 경쟁이지만 두 경제가 협력하면 더 나아질 것"이라며 "두 정상이 협력하는 분위기를 보게 돼 기쁘다"고 말했다.

미국 뉴욕주 뉴욕시 월가.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.05.15 mj72284@newspim.com

경제 지표를 보면 4월 소매판매는 3개월 연속 증가하며 이란 전쟁발 에너지 비용 급등 속에서도 지속된 소비 강세를 보여줬다. 분기 국내총생산(GDP) 계산에 반영되는 핵심 소매판매 역시 월가 예상치를 웃돌았다. 다만 전문가들은 이란 전쟁발 휘발유 가격 상승이 소매판매를 떠받친 측면도 있었다고 지적했다.

이토로의 브렛 켄웰은 "4월 소매판매는 수주간 기업 콘퍼런스콜에서 들어온 내용을 그대로 반영한다"며 "미국 소비자는 휘발유 가격 급등에도 탄력적"이라고 설명했다. 그러면서 "다만 주식에 관한 한 지금은 소비자가 아니라 기술주가 운전대를 잡고 있다"고 진단했다.

US뱅크 에셋 매니지먼트의 윌리엄 머즈 자본시장 리서치 대표는 CNBC에 "견조한 이익 성장 스토리를 외면하기 어렵다"며 "기업 펀더멘털이 놀라울 정도로 강하며 특히 미국 대형주가 그렇다"고 밝혔다.

휘발유는 2022년 10월 이후 최대 수입 물가 상승의 주된 요인이기도 했다. 이번 주 일련의 인플레이션 보고서는 에너지 비용 급등이 다른 재화와 서비스로 번질 위험을 드러내며 연준의 근시일 내 금리 인하 기대를 사실상 꺼뜨렸다.

제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재는 인플레이션을 미국 경제의 가장 시급한 위험으로 지목했다. 슈미드 총재는 올해 통화정책 투표권이 없으나 그의 발언은 연준 내 매파 진영의 시각을 반영한다.

시스코는 구조조정의 일환으로 약 4000명 감원을 발표하고 연간 매출 전망을 상향 조정하면서 13.41% 급등해 사상 최고치를 기록했다. AI 열기 속에 포드 자동차는 6.71% 상승했다. 반도체 기업 세레브라스는 미국 증시 데뷔에서 공모가 대비 68.15% 폭등했다.

애플은 오픈AI가 계약에서 기대했던 혜택을 보지 못해 법적 대응을 준비 중이라는 블룸버그 보도가 나오면서 0.22% 내렸다. 보잉은 트럼프 대통령이 중국이 항공기 200대를 구매하기로 합의했다고 밝혔음에도 기대치를 밑돌며 4.73% 하락 마감했다.

기술 인프라 기업 네비우스 그룹은 노스랜드 캐피털이 목표주가를 15.3% 올린 248달러로 상향하면서 6.70% 상승했다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 3.25% 내린 17.29를 기록했다.

mj72284@newspim.com