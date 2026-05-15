'불닭 신화' 김정수 삼양식품 부회장, 회장 승진

AI 핵심 요약beta
- 삼양식품이 12일 이사회에서 김정수 부회장을 6월 1일부 회장으로 선임했다
- 회사는 해외 매출 80%대 속 미국·중국·유럽 공략 강화와 책임경영 차원에서 글로벌 리더십 체제를 정비했다
- 김정수는 불닭 브랜드 기반 수익성 중심 전략으로 매출과 영업이익률을 크게 끌어올리며 글로벌 성장 선순환을 구축했다
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매출 4배·영업이익률 두 배 성장 이끈 '불닭 리더십' 전면에
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼양식품이 글로벌 사업 확대와 책임경영 강화를 위해 김정수 부회장을 회장으로 선임한다. 해외 매출 비중이 80%를 넘어선 가운데 미국·중국·유럽 시장 공략이 본격화되면서 글로벌 경영 전반을 총괄할 리더십 체제를 강화하겠다는 전략이다.
15일 삼양식품은 지난 12일 이사회를 열고 김정수 부회장의 회장 승진을 결정했다고 밝혔다. 취임일은 오는 6월 1일이다. 김 부회장이 2021년 12월 총괄사장에서 부회장으로 승진한 이후 약 5년 만의 승진이다. 회사 측은 글로벌 사업 성장세에 대응하고 책임경영을 강화하기 위한 결정이라고 설명했다.
삼양식품은 최근 몇 년간 미국·중국·유럽 등 주요 수출 시장을 중심으로 판매법인과 생산공장 설립을 추진하며 해외 사업을 빠르게 확대해 왔다. 현재 건설 중인 중국 자싱공장 외에도 지역별 연락사무소 추가 설립 등을 검토 중이다. 사업 포트폴리오와 경영 범위가 확대되면서 글로벌 시장 전반을 아우를 수 있는 통합 리더십 필요성이 커졌다는 게 회사 측 설명이다.
김 부회장은 재임 기간 동안 '불닭' 브랜드를 앞세운 수익성 중심 전략으로 삼양식품의 실적 성장을 이끌었다는 평가를 받는다. 2021년 부회장 취임 당시 6420억원이던 매출은 2025년 2조3517억원으로 증가했고, 같은 기간 영업이익률은 10%에서 22%로 상승했다. 삼양식품은 올해 MSCI 지수에 편입됐으며 밸류업 우수기업에도 선정됐다. 업계에서는 불닭 브랜드의 글로벌 흥행이 수요 확대와 생산 증설, 수익성 개선으로 이어지는 선순환 구조를 구축했다는 평가가 나온다.
삼양식품 관계자는 "김정수 회장의 리더십 아래 글로벌 사업 경쟁력과 지속가능 성장 기반을 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com