대전 상서동서 차량정비센터로 승용차 돌진…2명 부상

AI 핵심 요약beta
- 15일 오전 대전 대덕구 정비센터로 승용차가 돌진했다.
- 이 사고로 내부 고객 2명이 깔려 병원으로 이송됐다.
- 경찰은 운전자와 관계자 상대로 경위를 조사 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 15일 오전 대전 대덕구 상서동의 한 차량정비센터로 승용차가 돌진해 2명이 다쳤다.
소방당국에 따르면 이날 오전 8시 48분쯤 대덕구 신탄진로에 위치한 현대블루핸즈 차량정비센터 사무실로 승용차가 돌진했다는 신고가 접수됐다.
사고는 50대 여성 운전자가 몰던 소나타 차량이 정비센터 상서점 사무실 방향으로 돌진하면서 발생한 것으로 전해졌다.
이 사고로 내부에 있던 고객 2명이 차량에 깔려 구조된 뒤 병원으로 이송됐다.
50대 여성은 왼쪽 무릎과 허리 통증 등을 호소했으며 60대 남성도 왼쪽 무릎 타박상을 입는 등 모두 경상을 입은 것으로 파악됐다.
신고를 받고 출동한 소방당국은 인원 21명과 장비 8대를 투입해 구조 및 안전조치를 진행했다.
경찰은 운전자와 관계자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
nn0416@newspim.com