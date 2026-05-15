진종오 의원 "국민의힘 지도부, 북구갑 외면 말고 보수 단일화 결단해야"

AI 핵심 요약beta
- 진종오 의원이 15일 부산 북갑 단일화를 촉구했다.
- 진 의원은 보수 유권자 65%가 단일화를 바란다고 했다.
- 그는 당 지도부에 결단을 촉구하며 보수통합을 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 진종오 국민의힘 의원은 15일 "여권의 단일화 합의 소식에 착잡함을 넘어 자괴감마저 든다"며 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 국민의힘 박민식, 무소속 한동훈 후보 간 단일화를 당 지도부에 촉구했다.
진 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 범여권의 울산시장 후보 단일화 소식을 공유하며 이같이 적었다.
그는 "부산 북구갑의 최근 여론조사 결과를 보면 보수 유권자의 약 65%가 단일화를 바라고 있음에도 당 지도부는 애써 외면하고 있다"고 비판했다.
이어 "단일화는 특정 개인을 위한 선택이 아니라 지지자들의 뜻을 모으고 정치적 혼란을 줄이기 위한 최소한의 책임"이라고 강조했다.
진 의원은 "혹자는 단일화의 실익을 얘기하지만 오롯이 단일화만이 보수통합과 보수재건을 위한 새로운 시작이며 국민의 요구에 따르는 것"이라며 "끝까지 국민의 요구를 저버린 채 대의 없는 경쟁만을 고집한다면 결국 국민들로부터 외면받을 수밖에 없다"고 경고했다.
그러면서 "지금이라도 당장 보수통합과 보수재건을 위한 단일화로 이재명 정권의 폭주를 막기 위한 새로운 보수의 첫걸음을 다름 아닌 부산 북구갑에서 반드시 시작해야만 한다"고 주장했다.
마지막으로 그는 당 지도부를 향해 "지금 필요한 것은 침묵이 아니라 결단"이라며 "더 큰 승리와 더 큰 가치를 위해 결단해야 한다. 당 지도부가 먼저 국민 앞에 책임 있는 모습을 보여주기를 강력히 요청한다"고 덧붙였다.
allpass@newspim.com