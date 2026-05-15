사토시홀딩스, 엔비디아 인셉션 프로그램 선정

AI 데이터센터 광통신 플랫폼 '파이버' 글로벌 진출 박차

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 데이터센터 광통신 운영 플랫폼 전문기업 사토시홀딩스는 자회사 파이버랩스가 운영하는 인공지능(AI) 데이터센터 광통신 운영 플랫폼 '파이버(FIBER)'가 엔비디아 인셉션 프로그램(NVIDIA Inception Program)의 정식 회원사로 선정됐다고 15일 밝혔다.

엔비디아 인셉션은 AI, 광통신, 고성능 컴퓨팅 분야의 유망 스타트업을 발굴·육성하는 엔비디아의 글로벌 프로그램이다. 선정기업은 엔비디아 전문가 그룹과의 기술 협력, 클라우드 크레딧, 하드웨어 우대 가격, 공동 마케팅 및 글로벌 네트워킹 등 다양한 혜택을 받는다. 파이버랩스는 국내에서는 드물게 광통신 인프라 운영 분야에서 엔비디아 인셉션 회원사로 합류하게 됐다.

회사에 따르면 생성형AI 시대를 맞아 챗GPT, 클로드, 제미니 같은 거대 언어 모델을 학습시키려면 수만 개의 그래픽 처리 장치(GPU)를 하나의 거대한 컴퓨터처럼 연결해야 한다. 이때 GPU와 GPU를 잇는 통로가 바로 '광통신'이다. GPU가 아무리 빨라도 광통신이 막히면 AI 학습은 멈춰버린다.

사토시홀딩스 로고. [사진=사토시홀딩스]

특히 파이버는 광통신 인프라에서 발생하는 미세한 이상 신호를 실시간으로 탐지하고, 해당 문제가 어떤 AI 학습 작업에 영향을 미치는지를 추적해 교체 시점과 대상 장비를 추천하는 운영 플랫폼이다. 엔비디아·아리스타(Arista)·시스코(Cisco)·주니퍼(Juniper) 등 주요 스위치 장비 제조사 4곳을 모두 지원하는 멀티벤더 운영 플랫폼이라는 점이 가장 큰 특징이다.

또한 파이버는 광통신 장애 14개 시나리오를 기반으로 한 자체 벤치마크에서 F1 점수 0.729(1.0 만점)를 기록했다. 측정 기준(seed=42)과 시나리오 정의를 공개해 누구나 동일한 조건에서 결과를 재현할 수 있도록 했다.

회사 관계자는 "단일 벤더 중심의 기존 운영 도구로는 다루기 어려웠던 멀티벤더 환경에서 광통신 이상을 통합 탐지할 수 있다는 점을 벤치마크를 통해 검증했다"며 "특히 차세대 광통신 기술인 CPO(Co-Packaged Optics, 칩과 광통신 부품 일체화 기술) 분야의 신규 장애 모드는 기존 운영 도구로 탐지하기 어려운 영역으로 평가됐으나 파이버는 해당 영역에서도 의미 있는 탐지 성능을 확보했다"고 강조했다.

지난해 11월 엔비디아는 슈퍼컴퓨팅 컨퍼런스(SC25)에서 1.6테라비트급 CPO 스위치 'Quantum-X'를 공개했다. 최근에는 람다(Lambda), 코어위브(CoreWeave), 텍사스 슈퍼컴퓨팅 센터(TACC) 등 글로벌 AI 인프라 사업자에 제품 공급을 시작하며 차세대 광통신 시장 확대에 나서고 있다.

아울러 파이버는 아마존(Amazon)의 시계열 파운데이션 모델(Foundation Model) '크로노스(Chronos)'와 동일 조건에서 진행한 비교 테스트에서 평균 예측 오차 기준 69.1% 우위를 기록했다. 회사 측은 "광통신처럼 복잡한 물리 현상이 얽힌 특수 도메인에서는 범용 거대 모델보다 산업 특화 학습 모델의 성능이 여전히 중요하다는 점을 보여준 결과"라고 설명했다.

업계 관계자는 "파이버는 광통신뿐 아니라 엔비디아의 인피니밴드 모니터링 시스템 '스펙트럼-X 넷인스펙터(Spectrum-X NetInspector)', GPU 통신 진단 데이터(NCCL RAS), 자율 복구 시스템(Mission Control) 등 총 4개 계층을 단일 운영 인텔리전스로 통합해 기존 제품과 차별화된 구조를 갖췄다는 평을 받는다"고 전했다.

파이버랩스는 이번 엔비디아 인셉션 프로그램 선정을 계기로, 올해 하반기 출하 예정인 엔비디아의 차세대 CPO 이더넷 스위치 '스펙트럼-X 포토닉스(Spectrum-X Photonics)'까지 지원 범위를 확대할 계획이다. 또한 국내 클라우드 사업자와 글로벌 AI 인프라 운영사를 대상으로 파일럿 프로그램도 순차적으로 추진할 예정이다.

사토시홀딩스 관계자는 "AI 인프라에서 GPU만큼 중요해진 광통신 영역에서 한국 기업이 멀티벤더 운영 성능을 검증 가능한 형태로 공개했다는 점에 의미가 있다"며 "엔비디아 인셉션 선정을 계기로 글로벌 협력을 확대해 한국이 AI 인프라 핵심 기술 국가로 자리매김할 수 있도록 기여하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com