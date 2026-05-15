김규하 참모총장, LANPAC서 '대한민국 육군 변혁의 가속화' 연설

심포지엄서 첫 기조연설… 'Army TIGER' 앞세워 인태 안보네트워크 확대

드론·로봇·워리어플랫폼 담은 'Army TIGER' 발전상 소개

미·호주·일본·몽골·싱가포르 지휘관과 양자 대담…연합훈련·방산협력 구체화

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군이 미국 하와이에서 열린 인도·태평양 지상군 심포지엄(LANPAC)에 참가해 '대한민국 육군의 미래 변혁 방향'을 제시하고, 역내 안보협력을 위한 고위급 네트워크를 강화했다. 김규하 육군참모총장(대장)은 12∼14일(현지시각) LANPAC에 참석해 역대 한국 육군참모총장으로는 처음으로 기조연설을 하고, 주요국 육군 지휘관들과 양자 대담을 진행했다.

LANPAC은 미국 육군협회(AUSA)가 주관하고 미 태평양육군사령부가 후원하는 국제회의로, 인도·태평양 지역 주요국 육군 지휘관들이 한자리에 모여 역내 안보현안과 미래 지상군 발전 방향을 논의하는 자리다. 우리 육군참모총장의 현장 참석은 2년 만으로, 이번 회의는 한미동맹을 바탕으로 인도·태평양 주요국과의 군사협력 기반을 넓히는 계기가 됐다는 평가다.

김규하 총장이 13일(현지시각) 미국 하와이에서 열린 인도-태평양 지상군 심포지엄(LANPAC)에서 대한민국 육군참모총장으로서는 최초로 기조연설에 나서 '대한민국 육군 변혁의 가속화'를 주제로 발표하고 있다. [사진=육군 제공] 2026.05.15 gomsi@newspim.com

김 총장은 '대한민국 육군 변혁의 가속화'를 주제로 한 기조연설에서 2018년 이후 추진해 온 육군 변혁 여정과 총장 취임 이후 추진 중인 가속화 노력을 설명했다. 2018년 창안한 군사혁신 개념 '아미 타이거(Army TIGER)'가 드론·로봇·워리어플랫폼을 핵심 축으로 미래 전장을 선제적으로 대비해온 사례라고 소개하며, 러시아-우크라이나 전쟁 발발 6년 전부터 미래 지상전 양상을 반영해 변혁을 준비해 왔다고 강조했다.

또 김 총장은 변혁의 속도를 높이기 위해 전략의 3요소(Ends·Means·Ways)를 적용해 '아미 타이거'를 재평가하고, 인공지능(AI)의 개방성(Open) 개념에서 착안해 장병들과의 공감대 형성, 집단지성 발휘를 변혁 가속화의 핵심 동력으로 삼고 있다고 밝혔다. 그는 "대한민국 육군이 이룬 변혁은 육군 구성원은 물론 이 자리에 있는 여러분과의 연대와 협력이 있었기에 가능했다"며 "앞으로도 끊임없는 혁신을 통해 한반도에서 완벽한 억제력을 발휘하고 동맹·파트너 국가들과 함께 인도·태평양 지역의 평화와 안정 유지에 기여하겠다"고 말했다.

심포지엄 기간 김 총장은 미 태평양육군사령관 클라크 대장을 비롯해 호주 육군참모총장 사이먼 스튜어트 중장, 일본 육상막료장 아라이 마사요시 대장, 몽골 지상군사령관 척트자르갈 치미고후 소장, 싱가포르 육군참모총장 차이 더시엔 소장 등과 잇따라 양자 대담을 가졌다. 각 대담에서는 최근 인도·태평양 안보상황을 평가하고 양국 육군 간 연합훈련 확대, 군사혁신 분야 교류, 방산협력 강화 등 실질적인 협력 방안을 논의했다.

김규하 총장이 12일(현지시각) 미국 하와이에서 열린 인도-태평양 지상군 심포지엄(LANPAC)에서 로널드 클라크 미 태평양육군사령관과 양자 회담을 갖고 있다. 김 총장과 클라크 사령관은 굳건한 한미동맹을 바탕으로 실전적 연합훈련 시행, 군사혁신 분야 교류, 상호운용성 보장 등 양국 육군 간 군사협력을 발전시켜 나가기로 했다. [사진=육군 제공] 2026.05.15 gomsi@newspim.com

특히 참가국들은 미래 전장환경 변화에 대비한 상호운용성 향상과 연합작전 수행능력 강화 방향에 대해 폭넓게 의견을 교환하고, 다층적 안보 네트워크 구축 필요성에 공감했다. 김 총장은 별도로 미 태평양육군사령부와 미 25사단을 방문해 연합훈련 활성화와 다영역작전 발전 방향을 협의하는 한편, 부대 간 교류 확대 방안을 논의함으로써 한미 육군 간 미래 작전수행체계 발전 방향을 구체화했다.

육군은 "이번 LANPAC 참석을 통해 대한민국 육군의 변혁 비전과 '아미 타이거' 기반의 미래혁신 정책을 국제무대에서 공유하고, 인도·태평양 역내 주요국과의 군사·방산 협력 네트워크를 한층 확대하는 계기가 됐다"고 밝혔다.

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