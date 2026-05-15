건국대 옆 저층주거지 재정비 시작...자양동 모아타운 4042가구 건립 추진

광진구 자양1동 건국대 앞 모아타운 2개소 심의 통과…세대분리형 주택 도입

면목동 453-1 일대 모아타운, 용도지역 상향…전통시장 고려한 주거환경 조성

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울 동부의 대표 상권 중 하나인 건대입구역 주변과 중랑구 면목동 일대 저층 노후주거지에서 모아주택사업으로 노후저층주택을 재정비하는 사업이 추진된다. 이들 3개 사업에서는 모아주택사업으로 총 4042가구의 아파트가 공급될 전망이다.

대학가를 고려한 가구분리형 주택이 도입되며 전통시장과의 공존을 고려한 완충공간 조성 등 각 지역의 특성과 수요가 반영됐다.

15일 서울시에 따르면 지난 14일 열린 제7차 소규모주택정비 통합심의 소위원회에서는 ▲광진구 자양1동 772-1번지 일대 ▲광진구 자양1동 226-1번지 일대 ▲중랑구 면목동 453-1번지 일대 모아타운 관리계획안을 수정가결했다. 사업추진 시 모아주택 총 4042가구(공공임대 769가구 포함)가 공급될 예정이다.

광진구 자양1동 772-1, 226-1번지 일대 모아타운 [자료=서울시]

광진구 자양1동 772-1번지 일대(4만2920.92㎡) 및 226-1번지 일대(1만8969.88㎡)는 모아타운 사업으로 모아주택 3개소에서 총 1708가구(임대 336가구 포함)가 공급될 예정이다. 대상지는 건국대학교 인근으로 주거와 상권이 혼재된 곳이다. 자양1동 772-1번지 일대는 노후·불량 건축물 비율이 76.1%, 226-1번지 일대는 86.4%에 달해 주거안전과 생활환경 개선이 필요한 곳이다.

이번 심의에 따라 대상지의 용도지역을 현행 제2종(7층)일반주거지역에서 제3종 일반주거지역으로 상향하고 사업성 보정계수를 적용해 사업성을 한층 제고했다.

특히 이번 계획은 대학 도보권 입지를 고려해 가구분리형 주택 약 100가구를 도입했다. 한 가구 내 독립된 생활공간을 구성할 수 있도록 설계해 청년·대학생의 주거 안정성과 비용 효율을 높인다. 이는 지역 특성과 수요를 반영한 맞춤형 공급모델로 대학가 인근 저렴하고 질 좋은 주거 선택지를 확장할 것으로 기대된다.



또한 소공원 2개소를 조성해 건국대학교 앞 아차산로와 공원을 보행축으로 연결한다. 이를 토대로 일상 속 녹지 접근성을 높이고 쾌적한 보행환경을 조성한다. 근린생활시설과 공동이용시설 등 가로활성화 시설을 배치해 지역 커뮤니티를 촉진하고 공영주차장(873.77㎡)을 조성해 지역상생을 도모한다.

중랑구 면목동 453-1번지 일대 모아타운 [자료=서울시]

중랑구 면목동 453-1번지 일대(8만 494.1㎡)는 노후건축물 86.3%, 반지하주택 81.2%에 달하는 노후 저층주거밀집 지역으로 이번 모아주택 5개소에서 총 2334가구(임대433가구 포함) 공급과 주거 환경 개선에 나선다.

이번 모아타운 관리계획에서는 기존 제2종일반주거지역·제2종일반주거지역(7층 이하)을 제3종일반주거지역으로 용도지역을 상향하고 지하주차장을 통합 설치해 사업성을 확보했다. 협소하고 단차가 있는 도로 환경도 함께 개선해 안전한 보행환경을 조성한다.

면목로 48길 등 기존 6m 이하 협소한 도로를 15m로 확폭하고, 공원과 공공공지 등 기반시설을 조성하여 주변지역과의 연결성을 강화하는 동시에 주민들을 위한 충분한 녹지 및 휴식공간을 확보할 계획이다.

아울러 사가정 전통시장과 사업구역 사이에 건축한계선을 지정해 완충공간을 확보하는 한편 지형의 고저 차를 활용한 지형 순응형 단지 배치와 유기적인 보행 체계를 구축함으로써 주민들이 편리하게 이동할 수 있는 안전하고 쾌적한 주거환경을 조성할 것으로 기대된다.

donglee@newspim.com