다음 운영 AXZ 양주일 대표 사퇴에 카카오노조 "기만적 엑시트" 비판

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양 대표, 이달 말 퇴사 예정...카카오 노조, 전면 투쟁 돌입 예고



[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 포털 사이트 다음을 운영하는 AXZ의 양주일 대표가 사퇴 의사를 밝히자 카카오노조가 비판의 목소리를 내고 나섰다.

15일 업계에 따르면 양 대표는 전날 AXZ 직원들을 대상으로 오픈톡에서 사퇴 소식을 전했다. 양 대표는 이달 말 회사를 떠날 예정이다.

경기 성남시 판교 카카오아지트. [사진 = 뉴스핌DB]

양 대표가 다음 운영직에서 물러나는 것은 AXZ가 카카오 내 사내 독립 기업(CIC)이었던 2023년부터 3년 만이다.

카카오는 다음 사업 부문을 CIC 형태로 출범시킨 뒤 지난해 5월 콘텐츠 CIC를 독립시켜 100% 자회사인 다음준비신설법인을 설립했다. 이후 같은 해 6월 사명을 AXZ로 변경했다.

카카오는 지난 1월 업스테이지와 주식교환 거래 업무협약(MOU)을 체결하고 카카오가 보유한 AXZ 지분을 업스테이지에 이전한 바 있다. 이에 이번 양 대표의 사퇴는 다음 리더십을 업스테이지로 이전하기 위함으로 분석된다.

양 대표의 사퇴에 대해 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 비판 성명을 내며 전면 투쟁에 돌입한다고 밝혔다.

카카오 노조는 성명을 통해 "분사 당시 구성원들을 독려했던 양 대표의 행태를 기만적인 엑시트로 규정했다"며 "분사 과정에서 부여 받은 막대한 규모의 지분이 과연 서비스의 재도약을 위한 책임의 대가였는지 매각을 성사시키고 떠나기 위한 수고비였는지 묻지 않을 수 없다"고 비판했다.

카카오 노조는 "회사의 미래를 믿고 헌신한 크루들을 사지로 몰아넣고 홀로 탈출하는 모습은 카카오 경영진이 보여줄 수 있는 최악의 무책임"이라고 지적했다.

카카오 노조는 이번 AXZ 매각을 카카오 전 계열사로 확산될 수 있는 구조조정의 신호탄으로 보고 전 조합원 및 구성원의 역량을 결집해 강력히 대응한다는 방침이다.

서승욱 지회장은 "오늘의 AXZ는 내일의 우리 모두의 모습이 될 수 있다"며 "더 이상 경영진의 거짓 약속에 속지 않을 것이며 노동자의 생존권을 소모품처럼 취급하는 카카오의 구태를 우리 손으로 직접 끊어내겠다"고 강조했다.

한편 카카오 노조는 성과급 보상 구조를 두고 오는 20일 판교역 광장에서 결의대회를 개최할 예정이다.

origin@newspim.com