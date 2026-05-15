[6·3 지선] 장동혁 "집값·전세·월세 모두 폭등...악질 민주 후보 민낯 드러나"

국민의힘, 중앙선대위 개최...李정부 부동산 실패 집중 비판

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘이 15일 중앙선거대책위원회의를 열고 이재명 정부의 부동산 정책 실패와 청년 실업 문제를 집중 비판하며 6·3 지방선거 승리를 다짐했다.

장동혁 상임선거대책위원장은 이날 회의에서 "이재명의 부동산 정책, 문재인 시즌2인 줄 알았는데 '뉴이재명'은 더 끔찍하다"며 "서울 아파트값, 강남까지 싹 다 폭등하고 있다"고 비판했다. 장 위원장은 "양도소득세 중과 폐지로 매물 자체가 팍 줄었고 서울 주변 경기도 아파트까지 가파르게 오르고 있다"고 지적했다.

전세 시장에 대해서는 "10년 6개월 만에 최대 상승"이라며 "전세 매물이 워낙 귀하다 보니 집도 안 보고 송금부터 하는 '노룩(No-Look) 계약'까지 등장했다"고 말했다. 이어 "월세는 폭등에 폭등, 강북까지 월세 300만 원이 속출하고 있다"며 "밤마다 부동산 겁박하던 이재명은 이제 침묵 모드로 전환했다"고 비판했다.

장 위원장은 정원오 서울시장 후보에 대해서도 "알맹이도 없는 '은퇴 1주택자 재산세 감면'을 꺼냈다"며 "집 못 구해 결혼까지 미루는 청년들을 위한 주거 대책은 안 보인다"고 지적했다. 그러면서 "정원오가 시장 되면 세금 폭탄 떨어지고, '헬 서울'이 열린다"며 "내 집과 내 재산 지켜주는 시장은 국민의힘 오세훈뿐"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.05.15 mironj19@newspim.com

청년 실업 문제에 대해서는 "우리 청년들이 벼랑 끝으로 내몰리고 있다"며 "청년 고용률이 24개월 연속 추락해서 43.7%를 기록했다"고 밝혔다. 장 위원장은 "고용률은 1.6%나 하락해서 지난해 8월 이후 가장 크게 떨어졌고 20대 취업자는 무려 19만5000명이나 줄었다"고 말했다.

그는 정부의 청년 뉴딜에 대해 "세금 뿌려서 단기 알바, 인턴 늘리는 게 전부"라며 "실제 일자리가 아니라 고용지표 높이는 게 목적"이라고 비판했다. 장 위원장은 "이재명이 직접 밀어붙인 '이재명표 저질 알바'가 절반이 넘는다"며 "공공 분야 알바 자리 2만3000개 가운데 9500개가 세금 체납관리 실태조사원이고, 4000개는 농지 전수조사 인력"이라고 지적했다.

그는 "지금 우리 기업들은 노란봉투법이 무서워서 채용 자체를 망설이고 있다"며 "그 자리를 AI, 로봇, 키오스크가 대체하고 있다"고 말했다. 이어 "민노총은 이재명을 뒷배로 기득권을 지키면서 청년들에게 돌아갈 일자리를 강탈하고 있다"며 "즉각 노란봉투법 고치고 민노총부터 손절하기 바란다"고 촉구했다.

장 위원장은 민주당 후보들에 대해서도 일제히 비판했다. 부산 북구 하정우 후보에 대해서는 "카메라 앞에 서서 북구 GRDP가 1억2000만 원이라고 당당하게 이야기했다"며 "실제로는 1200만 원인데 10배로 튀겼다"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.05.15 mironj19@newspim.com

정원오 후보에 대해서는 "갑질 폭행의 실체가 드러나고 있다"며 "해명 같지 않은 해명으로 국민의 분노만 키우고 있다"고 비판했다.

또한 "까르띠에 전재수는 '안 받았다' 한마디를 못한다"며 "하드디스크 밭두렁에 버리고 24살 인턴에게 모든 죄를 뒤집어씌우고 있다"고 말했다. 박찬대 인천시장 후보에 대해서는 "인천을 대장동으로 만들겠다고 한다"며 "내 편에게 수조 원 개발 비리 챙겨주겠다는 선언"이라고 비판했다.

장 위원장은 "저질 악질 민주당 후보들의 민낯이 드러나고 있다"며 "이번 지방선거는 함량 미달 민주당 후보를 퇴출시키는 선거"라고 강조했다.

나무호 사태와 관련해서는 "일본 유조선이 또다시 호르무즈 해협을 빠져나왔다"며 "벌써 5척째이고, 남은 일본인 선원은 단 3명뿐"이라고 밝혔다. 장 위원장은 "다카이치 일본 총리가 이란 대통령에게 전화로 직접 요청해서 통행료 한 푼도 안 내고 빼냈다고 한다"며 "우리는 돈까지 갖다 바치고도 선박 한 척 못 빼내고 있다"고 지적했다.

그는 "호르무즈 해협에 갇혀 있는 우리 선원이 무려 160명"이라며 "오히려 나무호는 공격까지 당했다"고 말했다. 이어 "이재명은 뭐가 캥기는지 지금까지 한마디가 없다"며 "딴소리 그만하고 우리 선원들부터 구해내기 바란다"고 촉구했다.

kimsh@newspim.com