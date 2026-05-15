노원 상계한신3차 '수락산 품은' 35층-464가구 단지 재건축

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 14일 상계한신3차 재건축 정비계획안을 수정가결했다
- 노후단지는 최고 35층 6개동 464가구로 재탄생하며 공공주택 25가구를 공급한다
- 도로·보행환경 개선과 통합 경관계획으로 통학로 안전과 수락산 조망 특화 단지를 조성한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주변 정비사업과 높이·경관·통경축 통합검토, 균형있는 도시경관 구현
[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 노원 상계한신3차 아파트가 수락산 조망을 품은 35층, 464가구 규모 새 아파트단지로 재탄생한다.
15일 서울시에 따르면 지난 14일 열린 제7차 도시계획위원회 정비사업 특별분과위원회에서는 이같은 내용을 담은 '상계한신3차아파트 재건축' 정비구역 지정 및 정비계획 결정안을 수정가결했다.
노원구 '상계한신3차아파트'는 준공 이후 35년이 넘은 노후 공동주택 단지로 이번 재건축을 통해 총 6개동, 최고 35층 총 464가구로 탈바꿈할 예정이다. 이중 공공주택은 25가구가 공급된다.
서울시는 2030 도시·주거환경정비기본계획에 따라 허용용적률을 완화하고 사업성 보정계수 2.0을 적용해 사업성을 끌어올렸다. 대상지는 폭이 좁은 도로를 끼고 있어 차량 통행과 보행자 안전이 취약했다. 이번 계획으로 도로를 넓혀 2m 이상 보도를 확보하고 보도부속형 전면공지를 추가로 마련해 초등학교 통학로를 비롯한 일대 보행 안전성과 이동 편의성을 대폭 높인다.
인근 재건축·재개발 사업과 연계한 통합 도시경관 계획도 반영했다. 상계5동 재개발사업, 상계보람아파트 재건축사업과 연계한 스카이라인 및 경관이 조성된다. 특히 균형 있는 도시경관을 위해 상계한신1차·2차아파트 재건축과도 조화를 이루도록 건축물 높이, 경관, 통경축을 수립할 계획이다.
단지 내부에는 수락산 조망이 가능한 통경축을 확보하고 내·외부 공간을 보행동선으로 연결한다. 주민들이 자유롭게 오갈 수 있는 개방형 단지로 조성해 지역과 소통하는 생활공간으로 만든다는 계획이다.
donglee@newspim.com