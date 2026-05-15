[6·3 지선] 민주·진보당, 울산시장·부산 연제구청장 단일화 합의...경선키로

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당과 진보당이 6·3 지방선거에서 울산·부산 연제구 후보 단일화에 합의했다
- 양당은 시민주권 지방정부 운영과 시민참여 제도화를 약속하고 울산·부산 연제구 공동정책을 마련하기로 했다
- 울산시장·5개 구군단체장·광역의원과 부산 연제구청장 등에서 지역별로 사퇴·경선 방식 단일화를 진행하기로 했다
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당과 진보당이 6·3 지방선거에서 울산광역시와 부산 연제구 후보 단일화에 합의했다.
양당은 내란세력 청산과 낡은 지방정치 혁신이라는 시민 요구를 수용해 선거 연대를 구축하기로 했다고 밝혔다.
양당은 이날 합의문을 통해 선거 이후 울산시와 5개 구·군, 부산광역시 연제구를 '시민주권 지방정부' 성격으로 운영하기로 했다. 각 정치세력과 시민사회, 시민이 참여하는 협치 구조를 만들고 조례 제정 등을 통해 시민참여를 제도화하겠다는 계획이다. 세부사항은 별도 협의를 통해 단일후보 확정과 함께 발표할 예정이다.
또한 양당은 울산 발전과 부산 연제구 발전 비전을 담은 공동정책을 마련하기로 했다. 각 당과 후보들의 정책과 시민사회가 제안한 정책을 종합해 공동정책을 채택하고 이행을 선언할 계획이다. 협약식은 단일후보 확정 이전에 진행된다.
후보 단일화는 울산광역시장과 5개 구·군 기초단체장, 울산 일부지역 광역의원, 부산광역시 연제구 기초단체장을 대상으로 한다. 울산시장과 부산 연제구청장은 양당 후보가 경선 방식으로 단일화를 진행한다.
기초단체장의 경우 울산 동구청장은 민주당 후보가 사퇴하고 진보당 후보로 단일화한다. 울산 북구청장과 중구청장은 진보당 후보가 사퇴하고 민주당 후보로 단일화한다. 울산 남구청장과 울주군수는 양당 후보가 경선 방식으로 단일화를 진행한다.
아울러 울산 광역의원은 4개 선거구에서 양당 후보가 경선 방식으로 단일화한다. 대상 선거구는 동구 3선거구(남목1동, 남목2동, 남목3동), 북구 3선거구(강동동, 효문동, 양정동, 염포동), 중구 2선거구(병영1동, 병영2동), 남구 3선거구(삼호동, 무거동)다.
양당은 각 당과 후보가 단일화 결과를 존중하고 공동으로 선거 승리를 위해 최선을 다하기로 했다. 단일화 일정과 방식 등 세부사항은 별도 협의를 통해 확정할 예정이다.
kimsh@newspim.com