'한강 입구' 잠원동 신반포7차 공공재건축, 49층-965가구 건립

AI 핵심 요약beta
- 서울시는 14일 신반포7차 공공재건축 정비계획 변경안을 수정가결했다
- 신반포7차는 최고 49층 965가구 규모로 재건축되며 공공분양 117가구·공공임대 185가구를 공급한다
- 도서관·노인복지시설·데이케어센터와 통학로 등 지역사회 편의시설을 기부채납 방식으로 확충한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
도서관·데이케어센터 등 기부채납, 공공보행통로 구축 통행로 개선
[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 한강 입구에 자리한 서울 서초구 잠원동 신반포7차 아파트가 공공재건축으로 최고 49층, 총 965가구 규모 아파트 단지로 거듭난다. 준공 45년이 넘은 노후 아파트 단지가 공공재건축으로 지역사회에 필요한 시설을 공급하고 획기적으로 탈바꿈하게 된다.
15일 서울시에 따르면 지난 14일 열린 도시계획위원회 수권분과위원회에서는 이같은 내용을 담은 서초구 잠원동 65-32번지 일대 '신반포7차 아파트 공공재건축 정비구역 및 정비계획' 변경·경관심의안을 수정가결했다.
신반포7차 아파트는 1980년 준공된 노후 공동주택으로 재건축으로 기존 320가구에서 총 965가구 단지로 탈바꿈한다. 이중 공공분양주택은 117가구며 공공임대주택은 185가구다. 특히 '도시 및 주거환경정비법' 제66조에 따른 역세권(잠원역) 용적률 특례를 적용받아 용적률 359.97% 이하를 적용받아 고밀 재건축이 가능해졌다.
또한 지역사회에 필요한 시설을 건축물 기부채납 방식으로 공급한다. 문화시설(도서관)과 사회복지시설(노인여가복지시설·데이케어센터)을 신설해 지역사회에 기여하게 된다. 단지 내 공공보행통로를 지정해 반포아파트지구를 연결하는 보행 동선을 확보한다. 이를 통해 학생들이 안전하고 편안한 통학로로 활용할 수 있다.
신반포7차 아파트 재건축사업은 향후 2027년 사업시행인가, 2029년 착공 등 절차를 거쳐 2033년 입주를 목표로 추진될 예정이다.
donglee@newspim.com