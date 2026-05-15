KB국민은행, 전국 영업점서 '무더위·한파쉼터' 운영

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 15일 전국 영업점서 쉼터 운영을 시작했다.
- 고객은 누구나 영업점 상담실·대기장소를 이용할 수 있다.
- 여름철은 9월 30일까지, 겨울철은 3월 15일까지다.
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여름철 쉼터 9월 30일까지, 겨울철 쉼터 11월 15일~3월 15일
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 여름과 겨울철의 안전하고 편안한 휴식을 돕기 위해 전국 각 영업점에서 '무더위·한파쉼터'를 운영한다고 15일 밝혔다.
'무더위·한파쉼터'는 지난달 28일 정부와의 협약을 통해 마련됐으며, 이용을 원하는 고객은 KB국민은행 고객 여부와 관계없이 가까운 영업점을 방문하면 된다. 냉난방시설이 구비된 상담실 또는 대기 장소에서 여름에는 더위를, 겨울에는 추위를 피할 수 있다.
여름철 쉼터는 5월 15일부터 9월 30일까지, 겨울철 쉼터는 11월 15일부터 다음 해 3월 15일까지 운영된다. 운영시간은 오전 9시부터 오후 4시까지이며, '여섯시은행(9To6 Bank)'에서는 오후 6시까지 이용할 수 있다.
KB국민은행 관계자는 "여름철의 강한 더위가 예상되는 가운데 국민들이 쉴 수 있도록 '무더위·한파쉼터'를 운영하게 됐다"며 "이곳이 잠시라도 편안한 여름철 피서지가 되기를 바란다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com