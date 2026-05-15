'대치동 대장아파트' 대치선경, 49층-1571가구 재건축 추진

AI 핵심 요약beta
- 서울시는 15일 대치선경아파트 재건축 정비계획을 수정가결했다
- 대치선경은 최고 49층 1571가구로 재건축되며 이중 231가구가 공공주택이다
- 초등학생 통학로·문화공원·저류조·보행공간 등을 조성해 안전·환경을 개선한다
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대치초 입지 고려, 문화공원․공공개방시설 설치해 안전한 보행길 조성
[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 현 '대치동 시대'의 주역 중 하나인 대치선경아파트가 입주 43년 만에 재건축에 착수한다. 사업이 완료되면 49층 높이 1571가구의 새 아파트가 들어서게 될 예정이다.
15일 서울시에 따르면 지난 14일 열린 '제7차 도시계획위원회 수권분과위원회'에서는 이같은 내용을 담은 '대치동 선경아파트 재건축 정비계획' 결정안을 수정가결했다. 지난해 8월 1차 신통기획 자문회의를 시작으로 9개월 만에 재건축 정비계획이 결정됐다.
강남구 대치동 서울지하철3호선 대치역 사거리에 위치한 대치선경아파트는 1983년 준공 후 지금까지 지역의 '대장 아파트'로 군림해오고 있다. 이번 정비계획 결정에 따라 양재천 수변 입지를 살린 고품격 주거단지로 조성할 계획이다. 최고 49층 높이의 1571가구 공동주택단지를 짓는다. 이 가운데 공공주택은 231가구 공급된다.
대상지 남서측에 위치한 대치초등학교를 고려해 단지 서측에 선형(線型) 문화공원을 조성해 학생들을 위한 안전한 통학로를 확보했으며 공원 인근에 작은 도서관·어린이집·다함께 돌봄센터 등 개방형 공동시설을 연접 배치해 접근성과 이용 편의성을 높였다. 또한 문화공원 지하에는 약 3.6만㎥ 규모의 저류조를 설치해 대치역 일대 침수 피해를 막을 예정이다. 단지 동측 삼성로변에는 보도형 전면공지를 계획해 보행환경을 개선하고 지역주민을 위한 오픈 스페이스 및 조경공간을 조성할 예정이다.
대치선경아파트 재건축사업은 이번 정비계획 결정을 토대로 서울시 심의를 받아 사업 건축계획을 확정할 예정이다.
donglee@newspim.com