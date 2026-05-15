토스뱅크, '토스뱅크 생계비보호 통장' 15일 출시

AI 핵심 요약beta
- 토스뱅크는 15일 생계비 보호 위한 통장을 출시했다
- 압류 시에도 한달 최저 생계비 250만원까지 보호한다
- 만14세 이상 1인1계좌 가입 가능하며 체크카드·수수료 면제 혜택을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
체크카드 발급 및 캐시백 혜택도 제공
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 토스뱅크는 경제적 어려움에 처한 고객과 그 가족의 기본 생활을 지원하기 위한 '토스뱅크 생계비보호 통장'을 15일 출시했다고 밝혔다.
이 통장은 압류 절차가 진행되는 경우에도 법에서 정한 1개월 최저 생계비인 최대 250만 원까지 압류로부터 보호하는 것이 핵심이다. 따라서 갑작스러운 재산 압류 상황에서도 고객은 이 통장에서 최대 250만 원을 생활비로 사용할 수 있다.
가입 대상은 만 14세 이상의 개인으로, 외국인도 관련 증명서를 보유하면 가입이 가능하다. 통장의 가입과 해지는 월요일부터 토요일까지 오전 7시부터 오후 10시까지 이뤄질 수 있으며, 모든 금융기관에서 1인당 1계좌에 한해 가입할 수 있다.
토스뱅크는 이번 통장이 갑작스러운 압류 상황에 처한 고객들에게 실질적인 금융 안전망이 될 것으로 기대하고 있다. 고객은 앱을 통해 상품 내용을 쉽게 확인하고, 은행 방문 없이 간편하게 가입할 수 있다.
또한, 토스뱅크는 고객이 보호받은 생활비를 편리하게 사용할 수 있도록 체크카드 발급 및 캐시백 혜택도 제공한다. '토스뱅크 생계비보호 통장' 가입자는 통장과 연결된 체크카드를 발급받아 결제에 이용할 수 있으며, 체크카드 사용에 따른 캐시백 혜택도 누릴 수 있다. 더불어, 국내 모든 은행과 편의점 ATM에서 입출금을 수수료 없이 이용할 수 있다(월 30회 한도).
토스뱅크 관계자는 "'토스뱅크 생계비보호 통장'은 고객의 최소한의 생활비를 지키기 위한 금융 안전망으로 마련됐다"며 "앞으로도 고객이 더욱 쉽게 금융 서비스를 이용할 수 있도록 포용금융 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
dedanhi@newspim.com