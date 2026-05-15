드리미, 직배수 로봇청소기 'L50s Pro Nano' 현대홈쇼핑 론칭

AI 핵심 요약beta
- 드리미가 16일 현대홈쇼핑에서 직배수 로봇청소기 L50s Pro Nano를 국내 최초 론칭했다.
- L50s Pro Nano는 급·배수 100% 자동화와 강력 흡입·고온 세척·AI 장애물 인식 기능으로 관리 편의성과 청소 성능을 강화했다.
- 론칭 기념으로 방송 중 구매 혜택과 경품 이벤트를 진행해 액세서리·정수기 등 다양한 사은품을 제공한다.
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자동 급수·배수 시스템 탑재
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 드리미가 급·배수 과정을 전면 자동화해 사용자 편의성을 높인 직배수 전용 로봇청소기 'L50s Pro Nano'를 현대홈쇼핑에서 단독 론칭한다. 신제품은 홈쇼핑 방송을 시작으로 온·오프라인 판매 채널을 순차적으로 확대할 계획이다.
드리미는 오는 16일 오후 5시 35분부터 현대홈쇼핑 라이브 방송을 통해 L50s Pro Nano를 국내 최초로 선보인다고 15일 밝혔다.
L50s Pro Nano는 직배수 기반의 자동 관리 기능을 강화해 물 보충과 오수 처리 부담을 없앤 것이 특징이다. 직배수 시스템은 로봇청소기가 스스로 급수와 배수를 처리하는 방식으로, 사용자가 직접 물통을 비우거나 채울 필요가 없어 완전 자동화 가전의 핵심 기술로 평가받고 있다.
또한 3만Pa의 흡입력을 구현하는 Vormax™ 모터를 탑재해 미세먼지까지 제거하며 100°C 고온 세척 기능으로 물걸레의 기름때와 악취를 관리한다. 또한 Pathfinder™ AI 시스템으로 220종의 장애물을 인식하고, 물걸레 및 사이드 브러시 확장 기능을 통해 구석진 공간까지 청소한다.
론칭을 기념해 현대홈쇼핑 라이브 방송 중 구매 고객에게는 액세서리 키트와 세정제를 증정하며 추첨을 통해 제품을 추가 제공하는 등 한정 혜택을 제공한다. 이외에도 이달까지 구매 고객 대상 '행운의 룰렛' 이벤트와 누구나 참여할 수 있는 'L-MBTI 테스트'를 진행해 정수기와 소모품 등 다양한 경품을 증정한다.
드리미 관계자는 "최근 직배수 로봇청소기에 대한 관심과 관리 편의성을 중시하는 소비자 니즈에 맞춰 급수와 배수 과정을 100% 자동화해 유지 관리 편의성을 강화한 'L50s Pro Nano'를 선보이게 됐다"며 "앞으로도 다양한 소비자 라이프스타일에 맞춘 제품 라인업 확대를 통해 국내 로봇청소기 시장 경쟁력을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
aykim@newspim.com