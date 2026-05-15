손흥민 사인 유니폼에 맥북까지…롯데웰푸드, '월드콘' 경품 마케팅 확대

AI 핵심 요약beta
- 롯데웰푸드는 15일 손흥민과 두 번째 경품 이벤트를 진행한다고 밝혔다
- 월드콘 구매 후 행운번호를 입력하면 손흥민 사인 유니폼·맥북 등 경품에 응모할 수 있다
- 롯데웰푸드는 1차 흥행에 힘입어 굿즈 중심 경품을 늘려 젊은 소비자와의 접점을 확대한다
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손흥민 친필 유니폼·축구화·맥북 경품 내걸며 팬덤 마케팅 강화
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데웰푸드가 대표 아이스크림 브랜드 '월드콘'을 앞세워 손흥민 팬덤 공략에 다시 나선다. 앞선 프로모션에 약 8만명이 몰리며 흥행에 성공하자, 이번에는 손흥민 친필 사인 유니폼과 맥북 등을 내건 후속 이벤트를 통해 소비자 접점을 확대한다는 전략이다.
롯데웰푸드는 브랜드 모델 손흥민과 함께하는 두 번째 경품 이벤트 '월드콘 먹고 손흥민 친필 사인 유니폼 받자!'를 오는 7월 31일까지 진행한다고 15일 밝혔다. 이번 행사는 지난 2월 진행한 '월드콘 먹고 북중미 가자!' 프로모션의 후속 이벤트다. 당시 월드콘 구매 인증 소비자 가운데 추첨을 통해 북중미 여행권을 증정하는 방식으로 진행됐으며, 약 3개월간 8만명에 달하는 소비자가 참여했다.
롯데웰푸드는 이번 이벤트를 통해 경품 규모와 다양성을 한층 강화했다. 경품으로는 ▲손흥민 선수 친필 사인 유니폼(10명) ▲맥북 네오(2명) ▲아디다스 F50 엘리트 FG 축구화(4명) ▲월드콘 모바일 교환권(300명) 등이 준비됐다. 특히 축구 팬과 젊은 소비층의 관심이 높은 굿즈 중심으로 경품을 구성해 브랜드 화제성을 끌어올리겠다는 의도로 풀이된다.
참여 방법도 간단하다. 소비자가 월드콘을 구매한 뒤 제품 뚜껑 안쪽에 적힌 행운번호를 이벤트 페이지에 입력하면 자동 응모된다. 당첨자는 추첨을 통해 선정되며, 자세한 내용은 롯데웰푸드 공식 홈페이지 및 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.
롯데웰푸드 관계자는 "지난 1차 프로모션에 보내준 관심에 보답하고자 2차 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 모델 손흥민과 함께 소비자에게 친숙하게 다가갈 수 있는 다양한 활동을 이어갈 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com