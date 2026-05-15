[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 15일 코스피가 개인 투자자들의 매수세에 힘입어 8000선을 돌파하며 사상 최고치를 다시 썼다.
한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 대비 21.25포인트(0.27%) 오른 8002.66에 거래되고 있다. 지수는 약보합으로 출발한 뒤 상승 전환하며 장중 사상 처음으로 8000선을 넘어섰다.
코스피는 지난 2월 25일 장중 6000선을 돌파한 이후 약 2개월 만인 지난 6일 7000선을 넘어선 데 이어, 7거래일 만에 이날 8000선까지 돌파하며 가파른 상승 흐름을 이어가고 있다.
같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일보다 2.36포인트(0.20%) 내린 1176.93에 거래 중이다.
nylee54@newspim.com
[속보] 코스피 8000돌파 "한국 자본시장 대전환"
기사입력 :
최종수정 :
※ 본문 글자 크기 조정
- 더 작게
- 작게
- 보통
- 크게
- 더 크게
※ 번역할 언어 선택
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 15일 코스피가 개인 투자자들의 매수세에 힘입어 8000선을 돌파하며 사상 최고치를 다시 썼다.