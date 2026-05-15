"케이크도 저당 시대"…파리바게뜨 '파란라벨' 판매량 52% 급증

AI 핵심 요약beta
- 파리바게뜨가 15일 파란라벨 저당 케이크 3종의 5월 2주간 판매가 전월 대비 52% 늘었다고 밝혔다.
- 헬시플레저 확산과 가정의 달 선물 수요가 겹치며 저당 그릭요거트·말차·카카오 케이크가 기념일 디저트로 자리 잡고 있다.
- 파리바게뜨는 저당 케이크 라인업을 확대하며 다양한 저당 제품을 지속 선보여 브랜드 경쟁력을 강화할 계획이다.
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말차·카카오·그릭요거트 라인업 강화…누적 판매 2400만개 돌파
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 건강과 맛을 동시에 추구하는 '헬시플레저' 트렌드가 디저트 시장으로 확산되면서 파리바게뜨의 건강 베이커리 브랜드 '파란라벨(PARAN LABEL)' 저당 케이크 판매가 크게 늘고 있다. 가정의 달 선물 수요까지 겹치며 건강 콘셉트 케이크가 새로운 기념일 디저트로 자리 잡는 분위기다.
파리바게뜨는 파란라벨 저당 케이크 3종(그릭요거트·말차·카카오)의 5월 2주간 판매량이 전월 동기 대비 약 52% 증가했다고 15일 밝혔다. 회사는 어버이날 등 각종 기념일이 몰린 5월을 맞아 맛과 건강을 함께 고려하는 소비자들이 늘어나면서 선물용 케이크 수요가 확대된 것으로 분석했다.
파란라벨은 파리바게뜨가 지난해 2월 론칭한 건강 베이커리 브랜드다. '건강빵의 새로운 기준'을 모토로 운영 중이며 현재까지 누적 판매량 2400만개를 돌파했다. 특히 출시 초기 함께 선보인 '저당 그릭요거트 케이크'는 100g당 당류 5g 미만의 저당 설계와 함께 홀케이크 1개 기준 생유산균 500억 CFU 이상을 함유해 건강과 맛을 동시에 고려한 제품으로 주목받았다.
파리바게뜨는 소비자 반응에 힘입어 저당 케이크 라인업 확대에도 속도를 내고 있다. '저당 말차 케이크'는 총 제공량 기준 폴리페놀 580mg GAE와 말차 유래 카테킨을 함유했으며, 초코 시트와 말차 크림 조합으로 달콤쌉싸름한 풍미를 구현했다. '저당 카카오 케이크'는 총 제공량 기준 폴리페놀 280mg GAE를 담고 초코 크림·가나슈·바닐라 치즈 크림을 더해 진한 초콜릿 풍미를 강조했다. 모두 당 부담은 낮추면서도 케이크 본연의 맛을 살리는 데 초점을 맞춘 제품들이다.
파리바게뜨 관계자는 "맛있는 케이크를 보다 건강하게 즐길 수 있도록 선보인 파란라벨 저당 케이크 3종이 가정의 달에도 좋은 반응을 얻고 있다"며 "앞으로도 다양한 저당 제품을 지속 선보이며 브랜드 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com