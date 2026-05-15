LG U+, 50만원대 스마트폰 갤럭시 버디5 출시

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 15일 갤럭시 버디5를 단독 출시했다
- 7형 디스플레이·OIS 카메라·5000mAh 배터리 등 실속형 사양을 갖췄다
- 온라인 개통 고객 대상 사은품·포인트 제공 등 다양한 프로모션을 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 15일 50만원대 스마트폰 '갤럭시 버디5'를 단독 출시했다. 출고가는 52만8000원이다.
갤럭시 버디5는 삼성전자의 갤럭시 A17 5G를 기반으로 한 U+전용 모델이다. 2021년 출시된 갤럭시 버디 시리즈의 다섯 번째 제품으로 실생활에 필요한 기능에 중점을 뒀다. 색상은 블랙, 블루, 그레이 3가지다.
6.7형 FHD+ 슈퍼 아몰레드 디스플레이, 손떨림 보정(OIS) 기능이 있는 5000만 화소 후면 카메라, 1300만 화소 전면 카메라, 5000mAh 배터리, 마이크로 SD 슬롯(최대 2TB), IP54 등급 방수·방진 기능 등을 탑재했다.
LG유플러스는 U+ 공식온라인스토어에서 개통한 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공한다. 선착순 1000명에게 전용 케이스를 증정하고 6월 5일까지 개통 후 이벤트 참여자 중 선착순 1000명에게 우양산과 휴대용 미니선풍기 세트를 준다. 추첨을 통해 555명에게는 갤럭시 버즈3 프로(10명), 에어프라이어(40명), 스팀쿠커(40명) 등을 제공한다.
기존 휴대폰 반납 시 기본 2만원의 네이버페이 포인트를 지급하며 추가 보상 대상 모델은 최대 5만원까지 지급한다.
15일 오전 11시 라이브 커머스 '유플러스LIVE'에서 런칭 방송을 진행하며 19일과 28일에도 추가 방송을 할 예정이다. 전국 LG유플러스 매장과 U+ 공식온라인스토어에서 구매할 수 있다.
이현승 LG유플러스 디바이스/Seg담당(상무)은 "갤럭시 버디5는 합리적인 가격으로 AI 기능을 제공하고 슬림한 디자인에 OIS가 적용된 고해상도 카메라를 탑재한 실속형 스마트폰"이라며 "앞으로도 고객들의 다양한 니즈를 충족할 수 있는 맞춤형 스마트폰 라인업을 확대해 나가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com