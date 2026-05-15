"생리대 집까지 배송"…GS25, 바우처 지원 강화

AI 핵심 요약beta
- GS리테일이 15일 여성 청소년 생리대 무료택배 기획전을 진행한다고 밝혔다
- 만 11세~18세 대상 7개 브랜드 44종 판매하며 최대 5만원 모바일 상품권을 리워드로 제공한다
- 고객은 GS25에서 주문 후 원하는 장소로 배송받고 리워드는 주문 익월 3주차에 지급된다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS25가 여성 청소년의 생리용품 구매 부담 완화에 나선다.
GS리테일이 운영하는 GS25는 '2026년 여성 청소년 생리용품 바우처 사업'의 일환으로 총 44종 규모의 '생리대 무료택배 기획전'을 운영한다고 15일 밝혔다.
이는 만 11세부터 18세 여성 청소년의 생리용품 구매 부담을 줄이기 위해 지방자치단체가 진행하는 사업이다. 서울 구로구·성동구와 경기 27개 시·군, 인천 강화, 강원·전북·전남·경상권 지역 등이 참여하며 올해 말까지 전국 GS25에서 혜택을 받을 수 있다.
행사 대상 상품은 좋은느낌, 라엘, 순수한면, 디어스킨, 쏘피, 예지미인, 이너시아 등 7개 브랜드다. 전체 생리대 44종 중 33종에 모바일 상품권 리워드를 제공하며, 상품에 따라 1만원부터 5만원까지 지급된다. 이너시아 올인원혼합세트는 최대 5만원의 리워드를 받는다.
고객은 GS25 방문 후 카탈로그로 상품을 확인하고 점포에서 주문하면 희망하는 장소로 배송받는다. 리워드 상품권은 주문일 기준 익월 3주차에 지급된다.
GS리테일은 지난해 경기도 여성용품 지원사업에서 42%의 시장점유율을 기록했다. 지난해 진행한 기획전에서 리워드 적용 상품 8종의 매출이 전체의 약 70%를 차지했다.
nrd@newspim.com