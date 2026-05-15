현대차그룹, 제주서 일반 고객 대상 V2G 시범서비스 시작

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 15일 제주도에서 일반 도민 대상 V2G 시범서비스를 시작했다고 밝혔다
- 아이오닉9·EV9 보유 제주도민 40명을 선정해 양방향 충전기를 무료 설치하고 충전요금을 전액 지원한다
- 제주도의 잉여 재생에너지를 전기차에 저장 후 야간에 전력망에 재공급해 에너지 지산지소 모델 구축을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 현대자동차그룹이 제주도에서 전기자동차를 활용한 V2G(Vehicle-to-Grid, 전기차-전력망 연계) 시범서비스를 일반 고객 대상으로 시작한다고 15일 밝혔다.
V2G는 전기차 배터리와 전력망을 연결해 양방향으로 전력을 주고받을 수 있는 기술이다. 전기차가 단순한 이동수단을 넘어 에너지를 저장하고 공급하는 역할을 하게 된다.
현대차그룹은 지난해 하반기 모빌리티 플랫폼 '쏘카'와 함께 제주도에서 시범서비스를 운영해 왔으며, 이번에 도민으로 확대하기로 했다. 현대차 '아이오닉 9' 또는 기아 'EV9'을 보유한 제주도민 중 자택이나 직장에 양방향 충전기를 설치할 수 있는 40명을 선정했다.
참여 고객들은 다양한 직업군과 거주지역에서 선정됐다. 현대차그룹은 양방향 충전기를 무료로 설치하고 시범서비스 기간 동안 충전 요금을 전액 지원한다. 고객들은 전기차를 충전하는 것뿐 아니라 저장된 전력을 전력망으로 공급하는 경험을 하게 된다.
제주도는 풍력과 태양광 발전 비중이 높다. V2G 기술을 통해 낮에 초과 공급된 잉여 전력을 전기차가 저장했다가 밤에 다시 전력망으로 돌려보내는 방식으로 재생에너지 활용도를 높일 수 있다. 이는 지역 기반의 에너지 자급자족 모델 구축으로 이어질 수 있다.
현대차그룹 관계자는 "실수요자인 제주도민이 직접 참여하는 시범서비스가 제주도 내 에너지 지산지소(지역 생산·지역 소비) 실현을 뒷받침할 것"이라고 말했다. 현대차그룹은 향후 정부와 지방자치단체 등과 함께 국내 V2G 생태계 조성 및 산업 활성화에 나설 계획이다.
chanw@newspim.com